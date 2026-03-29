¿Quiénes se pueden pensionar con 1.250 semanas en 2026? Colpensiones explica cambios y requisitos

Para este 2026, Colpensiones anunció una serie de medidas y compromisos, enfocados en garantizar los derechos pensionales de los colombianos y colombianas, y ofrecer mayor tranquilidad a los afiliados de la administradora pública.

Uno de los cambios más significativos se centra en las mujeres. A partir de este año comenzó a regir la reducción gradual de semanas de cotización para las mujeres. Esta medida, que busca equilibrar las brechas de género en el acceso a la vejez digna, reconoce su dedicación al cuidado familiar y al desarrollo del país.

En ese sentido, Colpensiones confirmó que el número de semanas requeridas para que las mujeres accedan a la pensión de vejez comenzará a disminuir de manera gradual. Este proceso ya inició con 1.250 semanas para 2026 y se reducirá año tras año hasta alcanzar las 1.000 semanas en 2036.

Conviene recordar que esta medida obedece a la Sentencia C-054/24 de la Corte Constitucional, que impulsó la reducción gradual, buscando un sistema pensional más justo y equitativo para aquellas que han dedicado gran parte de su vida al cuidado de sus familias.

La medida mantiene la edad de cotización para mujeres en 57 años y aplica tanto para Colpensiones como para los fondos privados del país. Esta reducción aplica únicamente a las mujeres. Los hombres en Colombia deben continuar cotizando un mínimo de 1.300 semanas y tener 62 años de edad para acceder a la pensión de vejez en Colombia.

¿Cómo será la reducción gradual de semanas para mujeres?

Para 2026, se requerirán 1.250 semanas, y en 2027, la cifra será de 1.225 semanas. La tendencia a la baja continúa, llegando a 1.200 semanas en 2028 y 1.175 semanas en 2029.

Para el año 2030, las semanas de cotización se reducirán a 1.150. En los años siguientes, la disminución continuará: 1.125 semanas en 2031, 1.100 semanas en 2032, 1.075 semanas en 2033, 1.050 semanas en 2034 y 1.025 semanas en 2035. Finalmente, para el año 2036, el requisito de semanas de cotización para las mujeres en Colombia se establecerá en 1.000 semanas.

Según Colpensiones, con esta reducción gradual se espera que en 2026 más de 15 mil mujeres adicionales logren obtener su pensión de vejez.

AÑO SEMANAS AÑO SEMANAS 2025 1.275 2031 1.125 2026 1.250 2032 1.100 2027 1.225 2033 1.075 2028 1.200 2034 1.050 2029 1.175 2035 1.025 2030 1.150 2036 1.000

Colpensiones también reiteró su compromiso de seguir aplicando la Oportunidad de Traslado. Esta oportunidad permite a los afiliados cambiar de régimen pensional, ya sea del fondo privado a Colpensiones o viceversa Para acceder a esta opción, las mujeres deben tener 47 años o más y un mínimo de 750 semanas cotizadas, mientras que los hombres deben tener 52 años o más y un mínimo de 900 semanas.

Es indispensable el requisito de doble asesoría para comparar las proyecciones entre los fondos privados y el fondo pensional público. La Oportunidad de Traslado estará disponible hasta el 16 de julio de 2026. Por último, en el ámbito jurídico, Colpensiones se prepara para la entrada en vigencia del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social, establecido mediante la Ley 2452 de 2025, que comenzará a regir el 2 de abril de 2026.