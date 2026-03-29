Visitar los 7 templos en Semana Santa 2026: qué día son, recorrido en Bogotá y recomendaciones

Llega Semana Santa y en el centro de Bogotá hay varias iglesias con contenido histórico, religioso, arquitectónico y patrimonial que no se puede perder como la Catedral Primada de Colombia, la iglesia de San Agustín, La Veracruz, San Ignacio de Loyola, Nuestra Señora de Las Agua y más. Aquí en Caracol Radio le presentamos las rutas que puede visitar entre el 28 de marzo y el 5 de abril de 2026.

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Iglesia Nuestra Señora de los Dolores:

En el corazón de la ciudad se encuentra la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores, un templo que concentra la esencia de esta advocación. Durante la Semana Mayor, sus puertas se abren a peregrinos y viajeros que participan en el rezo del Rosario de los Siete Dolores y en actos litúrgicos que alcanzan su momento más emotivo en el Viernes de Dolores, antesala del Domingo de Ramos.

Dirección: Carrera 13 # 3-37, en el barrio Santa Fe.

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Catedral Primada de Colombia:

A pocos pasos, en la Plaza de Bolívar, la Catedral Primada de Colombia ofrece una experiencia donde la devoción se entrelaza con el arte sacro. En una de sus capillas, la imagen de la Virgen de los Dolores invita al recogimiento y a la contemplación, rodeada de una arquitectura que narra siglos de historia.

Dirección: Carrera 7 # 10-40

Catedral Primada de Bogotá. Foto: Getty / NurPhoto Ampliar Catedral Primada de Bogotá. Foto: Getty / NurPhoto Cerrar

Iglesia San Agustín:

Es un templo de culto católico dedicado a San Agustín de Hipona, por su significado histórico, valor arquitectónico y cultural, el templo, fue declarado Monumento Nacional por medio del decreto 1.584 del 11 de agosto de 1975.

Dirección: Carrera 7a # 6c-25

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Iglesia La Veracruz:

Es un templo católico de Bogotá. La Iglesia de la Veracruz, cuya primera construcción data del siglo XVI según reza la placa en su fachada norte, es una de las más antiguas del país y atesora un interés histórico sin igual. En su interior, tres Cristos de incalculable valor histórico custodian el legado de fe y sacrificio que forjó la nación colombiana.

Dirección: Calle 16 # 7 – 19

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Iglesia San Ignacio de Loyola:

La Iglesia de San Ignacio se encuentra junto al Museo Colonial y el Colegio Mayor de San Bartolomé, templo cuya primera piedra fue colocada en noviembre de 1610. Se ha relacionado su estilo con el de la Basílica de San Andrés de Mantua, en Italia, de corte renacentista. Si bien su tamaño es menor que el de otros templos bogotanos, lo que llama la atención es el diseño de su cúpula y sus líneas arquitectónicas, que constituyen la decoración interior más allá de las obras de arte que se muestran.

Dirección: Cl. 10 #6-27

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Iglesia Nuestra Señora de Las Aguas:

Una iglesia que llama la atención al recorrer el Eje Ambiental, en el centro de Bogotá, es la de las Aguas. Este templo colonial fue levantado en 1644 y está compuesto por una nave rectangular y una capilla lateral dedicada a San Antonio. En su interior se destacan una representación de la Virgen de las Aguas y el retablo del altar mayor que acoge imágenes de tonos marfil, dorado y carmesí.

Dirección: Carrera 2A # 18A-68

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Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles:

Conocida como La Porciúncula, es uno de los templos más emblemáticos de Bogotá. Esta iglesia de culto católico tiene un significado especial, ya que está dedicada a la Porciúncula: el lugar donde nació el movimiento Franciscano. También es uno de los lugares con más ceremonias fúnebres al día en Bogotá, convirtiéndolo en un sitio de gran trascendencia en la vida religiosa de la ciudad.

Dirección: Carrera 11 # 72-82

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Recomendaciones el recorrido por las iglesias y templos en el centro de Bogotá en Semana Santa 2026:

Recuerde dejar a su mascota en casa.

Llevar ropa cómoda y calzado adecuado.

y calzado adecuado. Lleve agua o bebidas que permitan una hidratación adecuada.

que permitan una hidratación adecuada. Lleve bloqueador solar, gorra, sombrilla y abrigo en caso de lluvia. Además, lleve mucha energía para este recorrido.

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