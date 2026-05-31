EN VIVO🔴 Elecciones Presidenciales 2026 Costa Caribe Colombia: Así van las votaciones 31 de mayo
Así se vive la jornada electoral minuto a minuto en la costa Caribe este 31 de mayo, día de elecciones presidenciales en Colombia.
Este 31 de mayo se vive una nueva jornada de elecciones a la presidencia en Colombia. En esta ocasión, 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar, incluyendo los residentes en el exterior.
La costa Caribe se convirtió en uno de los puntos claves para la contienda política entre los candidatos con mayor favorabilidad en las encuestas. En la última semana, Barranquilla vivió masivos cierres de campaña que permiten entrever el rol que tendrá el Caribe en las votaciones.
Conozca a continuación todos los hechos de la jornada de este 31 de mayo en la costa Caribe colombiana:
Siga el minuto a minuto de la jornada de elecciones en la costa Caribe de este 31 de mayo:
Las autoridades del Cesar decidieron trasladar un puesto de votación ubicado en zona rural del municipio de Pailitas, luego de un ataque con drones contra un pelotón del Ejército Nacional que dejó un militar herido, en medio de los preparativos de seguridad para las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo.
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....