EN VIVO🔴 Elecciones Presidenciales 2026 Costa Caribe Colombia: Así van las votaciones 31 de mayo

Este 31 de mayo se vive una nueva jornada de elecciones a la presidencia en Colombia. En esta ocasión, 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar, incluyendo los residentes en el exterior.

La costa Caribe se convirtió en uno de los puntos claves para la contienda política entre los candidatos con mayor favorabilidad en las encuestas. En la última semana, Barranquilla vivió masivos cierres de campaña que permiten entrever el rol que tendrá el Caribe en las votaciones.

Conozca a continuación todos los hechos de la jornada de este 31 de mayo en la costa Caribe colombiana:

Siga el minuto a minuto de la jornada de elecciones en la costa Caribe de este 31 de mayo: