En vivo CALI elecciones Colombia 31 de mayo 2026: últimas noticias Registraduría HOY

🔴 EN VIVO elecciones en Cali: Hora para votar, boletines de Registraduría y resultados

Este domingo 31 de mayo se realizan las elecciones presidenciales en Colombia, en esta jornada los ciudadanos podrán elegir entre 11 candidatos que se han postulado para ser el próximo presidente del país.

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En Caracol Radio le contamos cómo avanza esta jornada que abrirá sus puertas a los puestos de votación desde las 8:00 a.m. e irá hasta las 4:00 p.m.

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Para el caso específico de Cali hay habilitados cerca de 3.239.661 vallecaucanos para votar en las elecciones presidenciales. Le contamos cómo avanza la jornada.