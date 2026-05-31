En vivo CALI elecciones Colombia 31 de mayo 2026: últimas noticias Registraduría HOY
Este domingo 31 de mayo se realiza la jornada de elecciones presidenciales 2026, le contamos cómo avanzan las votaciones en Cali
Este domingo 31 de mayo se realizan las elecciones presidenciales en Colombia, en esta jornada los ciudadanos podrán elegir entre 11 candidatos que se han postulado para ser el próximo presidente del país.
Lea también: ¿Desde qué hora puede votar el domingo 31 de mayo en Colombia? Horario oficial Elecciones 2026
En Caracol Radio le contamos cómo avanza esta jornada que abrirá sus puertas a los puestos de votación desde las 8:00 a.m. e irá hasta las 4:00 p.m.
Le puede interesar: Elecciones en Colombia 2026: ¿Puede pedir un nuevo tarjetón si se equivoca? Registraduría responde
Para el caso específico de Cali hay habilitados cerca de 3.239.661 vallecaucanos para votar en las elecciones presidenciales. Le contamos cómo avanza la jornada.
Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...