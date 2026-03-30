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30 mar 2026 Actualizado 16:16

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¿Se complica el acceso al derecho de asilo en Canadá? Experto explica alcances de la Ley C-12

Humberto Brinés, abogado experto en derecho migratorio, explicó en 6AM W la recién aprobada Ley C-12 en Canadá que reforma el sistema de inmigración e introduce cambios en las disposiciones al refugio y el asilo.

¿Se complica el acceso al derecho de asilo en Canadá? Experto explica alcances de la Ley C-12

¿Se complica el acceso al derecho de asilo en Canadá? Experto explica alcances de la Ley C-12

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Lina María Vegavegacabravegacabra

Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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