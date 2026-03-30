¿Se complica el acceso al derecho de asilo en Canadá? Experto explica alcances de la Ley C-12
Humberto Brinés, abogado experto en derecho migratorio, explicó en 6AM W la recién aprobada Ley C-12 en Canadá que reforma el sistema de inmigración e introduce cambios en las disposiciones al refugio y el asilo.
¿Se complica el acceso al derecho de asilo en Canadá? Experto explica alcances de la Ley C-12
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...