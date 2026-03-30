Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 mar 2026 Actualizado 16:36

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Economía

Desempleo en Colombia se ubicó en 9.2% durante febrero de 2026

En febrero de 2026, hubo 2.4 millones de personas sin empleo en Colombia.

Imagen de referencia de desempleo. Foto: Getty Images.

Imagen de referencia de desempleo. Foto: Getty Images. / ljubaphoto

Imagen de referencia de desempleo. Foto: Getty Images.

Lina María Vegavegacabravegacabra

El desempleo en Colombia en febrero se mantuvo en un dígito: el DANE confirmó que la tasa de desocupación en el segundo mes del año fue del 9.2% y las personas sin empleo se ubicaron en 2.4 millones.

Noticia en desarrollo...

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir