Desempleo en Colombia se ubicó en 9.2% durante febrero de 2026
En febrero de 2026, hubo 2.4 millones de personas sin empleo en Colombia.
El desempleo en Colombia en febrero se mantuvo en un dígito: el DANE confirmó que la tasa de desocupación en el segundo mes del año fue del 9.2% y las personas sin empleo se ubicaron en 2.4 millones.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...