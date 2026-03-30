Así fue el recorrido de Eric Gutiérrez, auxiliar de vuelo estadounidense hallado muerto en Medellín
El secretario de Seguridad de Medellín reveló en 6AM W nuevos detalles del crimen perpetrado en la capital antioqueña
Así fue el recorrido de Eric Gutiérrez, auxiliar de vuelo estadounidense hallado muerto en Medellín
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