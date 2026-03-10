Casi un año después de su desaparición ordenan nueva búsqueda de Tatiana Hernández en el mar

La Fiscalía insiste en la hipótesis que la estudiante de medicina cayó al agua frente al Centro Histórico de Cartagena

El 13 de abril de 2026 se cumplirá un año de la desaparición de la estudiante bogotana de Medicina Tatiana Hernández. Ese día fue vista por última vez según versiones de testigos y de recopilación de testimonios sentada en las piedras frente al mar en la Avenida Santander a la altura del Parque de la Marina.

Casi un año después de denuncias, búsquedas y versiones de lo que ocurrió ese día, la Fiscalía desde Bogotá, donde fue remitido el caso, habría planteado la posibilidad de un nuevo rastreo en la zona donde fue vista por última vez incluyendo el mar.

Al parecer ya se habrían realizado al menos dos operativos por parte de Guardacostas, mientras un tercer barrido se llevaría a cabo en los próximos días.

Los familiares de la joven insisten en que su desaparición se habría dado en tierra y que había sido inclusive secuestrada y trasladada a otro lugar.

Recordemos que Tatiana Hernández realizaba en Cartagena su internado médico en el Hospital Naval de Bocagrande, para la Universidad Militar Nueva Granada con sede en Bogotá.