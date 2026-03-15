Judicializan a otro por el crimen del profesor universitario del TdeA en Medellín

Medellín

La fiscalía informó que capturaron a un segundo presunto responsable del crimen del profesor universitario James Alberto Arboleda Cardona . Este hecho ocurrió en octubre del 2024 en el Cerro El Volador, hasta donde fue llevado por los delincuentes que lo despojaron de sus pertenencias y, en un forcejeo, lo atacaron con arma blanca, lo que le causó la muerte.

El reciente judicializado es Yovanny González Ulloa, alias “Valencia” o “Valenciano”. Según la fiscalía, esta persona junto a otras interceptó al docente que se movilizaba en una motocicleta y, bajo intimidación, lo llevaron al mencionado lugar donde le robaron las tarjetas bancarias, le obligaron a entregar las claves y le quitaron el celular. Los ladrones realizaron dos transacciones de la cuenta del docente por un monto cercano a los 600 mil pesos.

Al parecer, ese mismo día el mismo procesado participó en un hecho similar con otra persona que también habría muerto.

“Estas tres personas se le abalanzaron al profesor y, bajo amenazas con sus puñales, procedieron a ingresarlo hacia el mismo camino peatonal donde tenían a la primera víctima tendida en el suelo”, mencionó el fiscal del caso.

Por estos hechos, la Fiscalía lo acusó de los presuntos delitos de homicidio, hurto calificado y lesiones personales, todas las conductas agravadas. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, pese a que Yovanny González Ulloa negó los cargos.