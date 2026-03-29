¿Va a comprar pescado en Semana Santa? Trucos efectivos para identificar si está dañado o fresco

Semana Santa es una de las fechas más importantes para los creyentes católicos, pues se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, siendo unos días de reflexión, perdón y descanso para muchas familias creyentes en el mundo.

A lo largo de los años, generación tras generación se han creado en el entorno de esta semana ciertas tradiciones o mitos que, para algunas personas son ciertas, como para otras, no.

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Ahora, a pesar de que los mitos, especialmente en la época actual, ya no están tan arraigados, lo que sí es cierto es que sí hay tradiciones que se mantienen en las personas, por ejemplo, el consumo alto de pescado en estas fechas.

Sin embargo, al ser un alimento, usted debe asegurarse, por salud, de que lo que está consumiendo está en buen estado.

Por ello, en Caracol Radio le damos una serie de consejos para que usted, antes de comprar el pescado en Semana Santa, pueda saber si está fresco o está en mal estado.

¿Cuáles son los consejos para identificar si el pescado está fresco o dañado?

Pues bien, instituciones educativas e incluso las mismas autoridades sanitarias de Colombia y sus regiones han hecho pedagogía al respecto. Esto, con el fin de que usted no corra riesgo a la hora de consumirlo y tenga en cuenta cuál comer y cuál no.

En esa línea, la Secretaría de Salud de Cúcuta dio algunos consejos para saber cuándo el pescado está dañado o no.

En un video publicado en sus redes sociales explican:

Al momento de usted comprar pescado puede saber si está dañado por el olor. Según la entidad, un pescado en buen estado tiene un olor fresco y suave, y “no desagradable”.

Otro consejo es observar los ojos del pescado. “No deben estar opacos ni hundidos”, pues en caso de que se presente este aspecto, es una señal de que el alimento no es apto para el consumo.

Por otro lado, al tacto también se puede dar cuenta si el pescado esta dañado o fresco. Cuando es blanda o pegajosa está en mal estado; cuando es firme está fresco.

Adicionalmente, anotaron que usted, como consumidor, debe asegurarse de que el alimento mantenga la cadena de frío, es decir, que siempre esté refrigerado de manera ininterrumpida.

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Desde otro punto de vista, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas también publicó una serie de tips que se pueden tener en cuenta.

La institución educativa recomienda comprar estos productos en almacenes, no en ventas ambulantes.

También destacan que un pescado en buen estado tiene las escamas brillantes y unidas. Uno dañado, no.

La piel del animal, según dicen, “debe ser húmeda y tersa, sin laceraciones ni arrugas”.

“Las branquias deben ser húmedas y brillantes. El color gris corresponde a mal estado”, es otro de los consejos.

Ahora, también es cierto que el único pescado que se consume no necesariamente es el que procede de la pesca y puesto en venta. También están el pescado seco (muy famoso en estas fechas) y el pescado enlatado, como las sardinas o el atún.

Para el pescado seco la universidad recomienda:

Primero, el color debe ser de un amarillo uniforme, lo contrario al pálido. Tampoco debe tener manchas verdes o rojizas.

lo contrario al pálido. Tampoco debe tener manchas verdes o rojizas. La carne debe ser dura, el sabor salado y no puede presentar olor fuerte “similar al amoniaco”.

Este pescado también debe estar congelado. Se recomienda no aceptarlo si no ha estado en su cadena de frío.

Por el lado de los enlatados, mencionan que el envase tiene que estar completamente sellado. No puede tener enmendaduras.

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