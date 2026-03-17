¿Qué se conmemora el Jueves y el Viernes Santo? Esto es lo que ocurrió según la Iglesia Católica. Getty Images /Templo de San Francisco en San Miguel de Allende, México. / Craig Lovell

Para millones de creyentes cristianos en todo el mundo, la Semana Santa es el periodo más importante del año, para retomar votos de fe y mantener viva la tradición.

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Durante este periodo se celebra el episodio central y uno de los sucesos más importantes en la historia para el catolicismo: la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

¿Qué se conmemora en Semana Santa?

Como se mencionó antes, en Semana Santa se retoman los hechos que rodearon la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

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Esto implica un recorrido ritual e histórico por los últimos momentos en la vida de Jesús, desde su llegada a Jerusalén siendo aclamado como mesías, en la fecha que hoy se conoce como Domingo de Ramos.

Posteriormente, como reseña la editorial Paulinas, en los siguientes días se rememoran varios hechos icónicos como:

Unción de los pies de Jesús en la casa de Lázaro el Lunes Santo.

Profecía de Jesús sobre la traición de Judas y la negación de Pedro el Martes Santo.

Judas Iscariote negocia la entrega de Jesús por 30 monedas de plata el Miércoles Santo.

Jesús en el sepulcro y la Vigilia Pascual el Sábado Santo.

La resurrección de Jesucristo como hecho central de la fe cristiana el Domingo de Resurrección.

¿Qué pasó el Jueves y el Viernes Santo?

El Jueves Santo es uno de los días más icónicos para la fe católica en Semana Santa, puesto que se conmemora la Última Cena de Jesús con sus apóstoles.

A su vez, la tradición indica que el Jueves Santo se produjo la institución de la Eucaristía cuando Jesús tomó el pan y el vino como símbolo de su sangre y su cuerpo.

Durante la jornada se recuerdan episodios simbólicos de gran trascendencia como la traición de Judas en el huerto de Getsemaní.

Por otra parte, el Viernes Santo la atención se centra en la crucifixión de Jesús y cada uno de los momentos de dolor y tortura que padeció camino hacia el Gólgota.

¿Qué se hace el Jueves Santo?

Vale anotar, como apunta EWTN, que, desde la misa vespertina de la Última Cena que se lleva a cabo el Jueves Santo, se configura lo que la Iglesia denomina como el Triduo Pascual.

En ese orden de ideas, el Jueves Santo inicia con la misa crismal, donde los sacerdotes renuevan sus votos de la mano del obispo, participando de paso en la bendición de los óleos.

En la tarde se celebra la misa que inaugura el Triduo Pascual, como se describía anteriormente. A su vez, como parte de la conmemoración de la Última Cena, se da el lavatorio de pies como señal de humildad y entrega.

Otro de los hechos destacados es la creación de “monumentos” que son capillas o altares en los que permanece la hostia consagrada entre el Jueves y el Viernes Santo.

¿Qué se hace el Viernes Santo?

El Viernes Santo, señala Paulinas, es un día de ayuno y abstinencia en el que no se celebra la Eucaristía como se le conoce habitualmente.

Desde La Fe señala que hay cuatro momentos clave en la jornada: