Banco Agrario anunció cambios en sus horarios durante Semana Santa: así será la atención

Con la llegada de la Semana Santa son varias las entidades públicas y privadas que modifican sus horarios de atención para que, entre otras cosas, sus colaboradores también puedan tener un periodo de descanso.

Es el caso de los bancos como el Banco Agrario, de carácter público, que anunció el pasado viernes, 20 de marzo, que modificará sus horarios de atención durante esta semana.

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¿Cómo serán los horarios de atención del Banco Agrario durante la Semana Santa 2026?

Pues bien, de manera general, el Banco Agrario anunció que ninguna de sus 796 oficinas en todo Colombia tendrán atención durante el jueves santo, viernes santo y sábado santo, es decir, durante 2, 3 y 4 de abril.

En esa línea, la entidad explicó cómo funcionarán en Semana Santa sus dos tipos de oficina:

Oficinas que atienden de lunes a viernes:

Estas abrirán en esta semana únicamente los días 30 y 31 de marzo, y 1 de abril. Reanudarán sus labores el lunes 6 de abril.

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Oficinas que atienden de martes a sábado:

Estas segundas abrirán, igual a las anteriores, los días 30 y 31 de marzo, y 1 de abril. A diferencia de las ya mencionadas, estas reanudarán sus labores no el lunes, sino el martes 7 de abril.

Entonces, ¿cómo puedo hacer trámites con el Banco Agrario durante los días de no atención en Semana Santa?

Finalmente, el banco explicó que durante estos días, en caso de cualquier eventualidad, los clientes pueden hacer determinados trámites por medio de los canales electrónicos de la entidad.

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“Los clientes que durante los días de cierre de oficinas necesiten realizar algún tipo de operación, pueden hacerlo a través de los canales electrónicos de la entidad como la Banca Virtual, Banco Agrario App, cajeros automáticos y la amplia red de Corresponsales Bancarios aliados”, apuntaron en un comunicado publicado en su página web.

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