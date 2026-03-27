¿Qué significan los 8 días de la Semana Santa? Jesús, última cena, crucifixión y triduo pascual

Es bien sabido que alrededor del mundo son varias las religiones que, a lo largo del año, celebran o conmemoran sus diferentes festividades.

Ahora, tampoco es un secreto que dentro del mundo religioso en general, una de las conmemoraciones más conocidas es la Semana Santa, una de las fechas más importantes para los creyentes católicos, pues se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, siendo unos días de reflexión, perdón y descanso para muchas familias fieles en el mundo.

¿Cuándo es la Semana Santa en 2026?

Pues bien, la Semana Santa en 2026 cae para finales de marzo y comienzos de abril.

Inicia el domingo de ramos, el 29 de marzo, y finaliza el domingo, 5 de abril. Durante estos días, los creyentes realizan una serie de conmemoraciones por los hechos que allí se vivieron.

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Entonces, ¿qué significan los 8 días de la Semana Santa?

Pues bien, lo primero que debe tener en cuenta es que en la religión católica y cristiana esta Semana Santa consta de 8 días en total, pues va desde el domingo de ramos (inicio), hasta el domingo de resurrección (final).

En esa línea, en Caracol Radio le contamos día a día lo que se conmemora o se celebra en cada uno de ellos durante la Semana Santa.

Domingo

Este domingo, conocido como el domingo de ramos , es el que marca el inicio de la Semana Santa.

“Este día recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén. En este acontecimiento el pueblo lo alabó como rey con cantos y palmas”, explica en su página web el Centro Universitario Incarnate Word.

Una de las celebraciones más comunes este día es ver procesiones de creyentes cargando la palma con la que Jesús fue recibido.

Lunes

Según la institución, en este día “se conmemora la unción de Jesús en casa de Lázaro”.

Y agregan: “Durante este día, la liturgia de la Iglesia Católica dedica la lectura evangélica al pasaje de la unción de Betania, cuando Jesús visita la casa de Lázaro, tras resucitar, y donde María le unge costos perfumes”.

Martes

Este día, en la conmemoración, también es clave. Aquí “Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las negaciones de San Pedro”.

“En el Evangelio de este día se lee el capítulo 13 de San Juan”.

Miércoles

Es el cuarto día de la Semana Santa y allí se marca el cierre de la cuaresma, el inicio de la Pascua y, además, la traición de Judas.

“En este día se recuerda el momento en el que Judas Iscariote se reúne con el Sanedrín y el tribunal religioso judío, para condenar a Jesús y recibir 30 monedas por entregarlo”, puntualiza la universidad.

Jueves Santo:

En muchos países es con este día que inician los feriados de la semana ya que desde acá inicia, como tal, la muerte y resurrección de Jesús en sus últimos actos.

Este día se recuerda la última cena de Jesús con los discípulos, donde se conmemora la Eucaristía y el lavatorio de pies, siendo replicado en los diferentes templos de oración y en las tradiciones familiares más creyentes.

Viernes Santo:

A parte de la resurrección, este es, quizá, el segundo día más relevante de la Semana Santa y, así mismo, el de más reflexión para los creyentes.

Lo anterior es porque este viernes se conmemora la pasión de Cristo, así como su camino hacia la crucifixión y finalmente su muerte.

Por lo que explica la tradición, este es el día de mayor oración, ayuno y abstinencia por parte de los creyentes, pues es el día más intenso a nivel espiritual.

Sábado Santo

El Sábado Santo es el penúltimo día de la Semana Santa, y conforma uno de los días del Triduo Pascual.

Así mismo, el CIW subraya que este día se rememora reflexionando sobre la pasión, muerte de Jesús y su resurrección, que posteriormente se da al siguiente día, el Domingo de Resurrección.

Además, relatan que durante este día “las iglesias no celebran la eucaristía, tampoco tocan las campanas, no se administra ningún sacramento, excepto la unción de los enfermos y la confesión de los pecados”.

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Domingo Santo

En esta línea, la Semana Santa cierra con este día que, entre otras cosas, sería el más alegre e importante del periodo debido a que se celebra la resurrección de Jesucristo.

Jesús resucita y vuelve de la muerte “cumpliendo el mandato divino de Dios, probando así que era el salvador de la humanidad”, explicó el CIW.

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