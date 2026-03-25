¿Me pueden multar si voy comiendo mientras conduzco? Esto dice el Código Nacional de Tránsito

Comer mientras se maneja, imagen de referencia. Foto: Getty Images / urbazon

La seguridad vial en Colombia es de los factores más importantes y preocupantes entre los agentes de tránsito y los ciudadanos.

Sin embargo, existen conductas que generan confusión entre los conductores, pues aunque el Código Nacional de Tránsito especifica la normativa a tener en cuenta en el volante, hay quienes aún tienen dudas.

Una de las más comunes es: ¿consumir alimentos o bebidas mientras conduce podría generar multas?

Caracol Radio consultó la normativa vigente y le explica las consecuencias que tendría en caso de ser sorprendido por un agente de tránsito.

¿Me pueden multar si voy comiendo mientras conduzco?

De acuerdo Código Nacional de Tránsito, no hay ninguna multa específica por comer mientras maneja, sin embargo, existen algunas sanciones ante el volante.

Esta acción podría considerarse una infracción por distracción e incluso, puede ocasionar accidentes.

Esta podría estar dentro de las multas comunes tipo C. El artículo 131 estipula infracciones comunes como multas Tipo C que van hasta los 15 salarios mínimo legales diarios vigentes.

No obstante, esta conducta sí podría traer multas económicas en el transporte público.

Multa por comer en Transmilenio

Según el manual del usuario del sistema de Transmilenio y el artículo 146 del Código Nacional de Policía y Convivencia, en caso de ser sorprendido por las autoridades comiendo, bebiendo o fumando en los articulados, deberá pagar más de 110.000 pesos.