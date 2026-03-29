D’ ius Solis regresa con fuerza: un grito de libertad que sacude el rock alternativo colombiano

La banda de rock D’ ius Solis marca su regreso oficial a la escena musical con un lanzamiento que no pasa desapercibido: “Donde puedo Respirar”, es un sencillo que fusiona potencia, catarsis emocional y una colaboración explosiva junto a Steven Baquero, integrante clave de la agrupación Apolo 7.

Lea también: La agrupación mexicana DobleFilo llega por primera vez a Colombia con su canción ‘Como yo’

La canción, que está disponible en plataformas digitales no solo representa un estreno musical: simboliza el renacer de una banda que, tras un receso dedicado a proyectos personales y profesionales, vuelve con una identidad más definida, más cruda y más auténtica.

Un himno que respira libertad “Donde puedo Respirar” se adentra en la asfixia emocional que dejan las relaciones desgastantes. La letra expone ese momento límite en el que el silencio pesa más que las palabras y la necesidad de liberarse se vuelve urgente. El resultado es un himno de rock alternativo cargado de intensidad, honestidad y fuerza interpretativa.

En el marco de este nuevo lanzamiento, la agrupación pasó por los micrófonos de Caracol Radio y contaron lo siguiente: “Es una canción con una temática asociada a lo que perturba en el momento de hacer algo que te gusta, para nosotros significa que nada no vamos a permitir que nos quiten la felicidad de hacer música”, dijeron los artistas.

Le puede interesar: Pipe Bueno y Luis Alfonso vuelven y se reúnen para lanzar su nueva colaboración “Amor”

El sencillo no solo destaca por su potencia instrumental, sino por su capacidad de conectar con emociones universales: la ruptura, el desgaste, el deseo de volver a empezar.

El lanzamiento del sencillo está acompañado por el estreno oficial del videoclip que es una pieza audiovisual que promete capturar la esencia visceral de la canción y reflejar la madurez estética que la banda ha consolidado en esta nueva etapa.

Regreso a la escena musical:

Luego de haber tocado en el Festival Rock Al Parque, la banda decidió tener un receso para encargarse de temas personales, pero ahora regresan recargados. En esta nueva etapa han presentado los sencillos “Atracción” y “Al Límite”, trabajos que anticipaban un giro hacia un sonido más sólido y directo. Ahora, con “Donde puedo Respirar”, esa transformación se consolida con una propuesta más ambiciosa y definida.

Más información: El cantautor español Álex Ubago regresa a Colombia con su gira por los 25 años de ‘¿Qué pides tú?’

Próximos eventos:

La banda actualmente está preparando su presentación en un festival musical que se realizará en el mes de mayo en Bogotá, donde compartirán escenario con varios artistas de la capital.

La boletería está disponible en las redes sociales de la agrupación.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: