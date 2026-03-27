Shakira conquista Madrid: más de 500.000 entradas vendidas y 11 conciertos en el nuevo Macondo Park

Shakira vuelve a hacer historia. La artista colombiana ha vendido más de medio millón de entradas en pocas horas para su “residencia” europea en Madrid, desatando un fenómeno sin precedentes.

Ante la abrumadora demanda, Live Nation y la propia cantante anunciaron la incorporación de dos nuevas fechas, el 10 y 11 de octubre, que se suman a las ya previstas en septiembre y principios de octubre, alcanzando un total de 11 conciertos.

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El evento, que se celebrará en el Estadio Shakira, un recinto temporal integrado en Iberdrola Music con capacidad para más de 50.000 personas por noche, se consolida como el mayor acontecimiento cultural de Europa en 2026.

Diseñado por el estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), el espacio ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium, redefiniendo el concepto de residencia artística.

Inspirado en el universo literario de Gabriel García Márquez, el proyecto utiliza la metáfora de Macondo como símbolo de la identidad latina y la fusión de tradiciones.

El diseño incluye caminos orgánicos elaborados con telas recicladas de colores, islas verdes con vegetación autóctona de España y América Latina, mercados gastronómicos, zonas infantiles, puestos de artesanía y un área VIP, todo pensado para ofrecer una experiencia inmersiva que trascienda el espectáculo musical.

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La propuesta de BIG responde a la creciente demanda de espacios multifuncionales que integren cultura, sostenibilidad y comunidad.

“Queremos que Macondo Park sea un puente entre Europa y América Latina, un espacio donde la música, la literatura y la naturaleza dialoguen”, señalaron desde el estudio.

El anuncio llega tras el histórico cierre de la etapa mexicana de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, donde Shakira reunió a 400.000 fans en un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México, la mayor multitud registrada en la plaza pública según las autoridades.

Además, completó una serie récord de 13 conciertos en el Estadio GNP Seguros, vendiendo más de 800.000 entradas y convirtiéndose en la artista con más presentaciones en ese recinto durante una misma gira.

Antes del cierre en Madrid, Shakira continuará con la expansión global de su gira, incluyendo su participación como artista principal en el esperado concierto Todo Mundo No Rio, el evento de entretenimiento más masivo del mundo, que se celebrará el 2 de mayo en la playa de Copacabana, Río de Janeiro.

Un escenario que, como el propio Macondo, aspira a convertirse en mito. sino que también abrirá un nuevo capítulo en la manera en que la arquitectura puede transformar la experiencia del espectáculo y la vida comunitaria.