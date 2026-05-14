Petro impartirá nuevos decretos y resoluciones para “defender los ahorros de los colombianos”
Esto tras la decisión del Consejo de Estado de frenar traslado de $5 billones de fondos privados a Colpensiones.
En el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro confirmó que va a “impartir nuevos decretos y resoluciones”, para defender los ahorros del pueblo colombiano.
Esto tras la decisión del Consejo de Estado de frenar traslado de $5 billones de fondos privados a Colpensiones.
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...