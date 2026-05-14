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14 may 2026 Actualizado 03:22

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Política

Petro impartirá nuevos decretos y resoluciones para “defender los ahorros de los colombianos”

Esto tras la decisión del Consejo de Estado de frenar traslado de $5 billones de fondos privados a Colpensiones.

Gustavo Petro y banderas Colombia. Fotos: (Photo by Jesus Vargas/Getty Images) / (Photo by: Daniel Romero/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Gustavo Petro y banderas Colombia. Fotos: (Photo by Jesus Vargas/Getty Images) / (Photo by: Daniel Romero/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

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En el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro confirmó que va a “impartir nuevos decretos y resoluciones”, para defender los ahorros del pueblo colombiano.

Esto tras la decisión del Consejo de Estado de frenar traslado de $5 billones de fondos privados a Colpensiones.

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Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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