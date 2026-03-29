La agrupación mexicana DobleFilo llega por primera vez a Colombia con su canción ‘Como yo’

DobleFilo, el trío regiomontano conformado por Evaristo, Adrián y Nico, se posiciona como una de las nuevas propuestas que está renovando la música mexicana con una visión fresca y contemporánea. Su propuesta musical fusiona el sonido del norteño con influencias del rock alternativo y el pop, creando una identidad sonora dinámica que conecta con nuevas audiencias sin perder el vínculo con sus raíces.

Lea también: Pipe Bueno y Luis Alfonso vuelven y se reúnen para lanzar su nueva colaboración “Amor”

La visita de DobleFilo a Colombia forma parte de la promoción de un nuevo sencillo titulado ´Como yo´, acercando al trío a los medios y al público del país con una canción que promete resonar con quienes han vivido el despecho, la nostalgia y la dificultad de olvidar a alguien que marcó sus vidas.

El trío regio DobleFilo estuvo en Caracol Radio hablando de su nueva canción al respecto dijeron: “Gracias a este lanzamiento Colombia está de numero uno entre nuestros oyentes. La canción se la pedimos a Pasabordo, ellos nos la enviaron y cuando la escuchamos sentimos que teníamos que hacer una versión con ellos, se animaron y estamos muy contentos porque nos dieron la buena suerte en Colombia”, aseguraron.

Esta es una canción cargada de despecho y nostalgia que interpretan junto al dúo colombiano Pasabordo y el cantante Lalo Capetillo.

Le puede interesar: El cantautor español Álex Ubago regresa a Colombia con su gira por los 25 años de ‘¿Qué pides tú?’

“Como Yo” explora la contradicción emocional que aparece después de una ruptura: querer dejar atrás a alguien, pero seguir sintiendo su ausencia. Con una letra directa y cargada de emoción, la canción cuenta la historia de quien llama a su ex aunque sabe que no debería, recordándole que nadie la conoce como él.

El sencillo se mueve entre el dolor, los recuerdos y la imposibilidad de olvidar lo que alguna vez fue. A través de una narrativa honesta, la canción retrata ese momento en el que los sentimientos se enfrentan entre sí: querer avanzar, pero seguir aferrado a una historia que todavía late en el corazón.

La colaboración entre DobleFilo, Pasabordo y Lalo Capetillo suma distintas sensibilidades musicales que refuerzan la carga emocional del tema, conectando con quienes han vivido el despecho, la nostalgia y la dificultad de cerrar ciclos en el amor.

Más información: Se estrena el primer tráiler de la próxima serie de televisión basada en los libros de Harry Potter

Los artistas comentaron que su unión con Pasabordo se dio por medio de otro artista mexicano con el que vinieron a Colombia, de ahí nació una gran amistad con los artistas colombianos.

Los artistas mexicanos tuvieron algunas presentaciones en Bogotá, próximamente tendrán más shows que anunciarán en sus redes sociales.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: