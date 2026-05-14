Procuraduría suspendió a embajadora de Colombia en Haití por presunta participación en política

Este 13 de mayo, la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, por presunta participación en política.

Esta decisión se conoce después de conocerse una serie de denuncias que señalan que Velásquez estaría beneficiando al candidato presidencial Iván Cepeda. Según reveló Caracol Radio, tras una entrevista al reconocido medio haitiano Metropole Radio y Televisión, terminó impulsando la candidatura del candidato del Pacto Histórico.

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En esta conversación, la diplomática inicialmente habló acerca de la relación entre Colombia y Haití. Sin embargo, en ese mismo segmento, expresó su apoyo a Iván Cepeda de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

La diplomática expresó: “Colombia ha cambiado (...) la Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”.

En esa línea, la embajadora aseguró que espera la victoria de Cepeda en las urnas: Es del mismo Pacto Histórico, es un buen hombre. Él está con nosotros, con el pueblo”.

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¿Qué respondió Iván Cepeda tras las declaraciones de Vilma Velásquez?

En respuesta a las declaraciones de Vilma Velásquez, el candidato Iván Cepeda se pronunció a través de sus redes sociales para pedir a las autoridades competentes “investigar disciplinariamente si se ha incurrido” en participación en política.

Además, Cepeda rechazó este suceso señalando lo siguiente: “Manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular”.

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