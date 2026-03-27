Ricky Martin presenta la nueva versión de su éxito “Vuelve” junto a TINI y Los Ángeles Azules

El cantautor puertorriqueño Ricky Martin presentó este viernes la nueva versión de su éxito “Vuelve” junto a TINI y Los Ángeles Azules.

La renovación de este clásico reúne diferentes generaciones y estilos en una propuesta musical fresca y actual.

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Fusionando la esencia romántica de la canción original con el sonido de la cumbia de Los Ángeles Azules y el pop de TINI.

Este nuevo sencillo llega después de “Fuego de Noche, Nieve de Día”, junto a Christian Nodal, y “A Medio Vivir”, con Carín León, que formarán parte de una producción musical especial con nuevas versiones de grandes éxitos.

“Vuelve” fue el primer sencillo del cuarto trabajo discográfico del puertorriqueño del mismo nombre, lanzado en 1998.

La canción fue escrita por Franco De Vita, mientras que la producción estuvo a cargo de K. C. Porter y Draco Rosa.

Esta poderosa balada en español habla del verdadero amor del cantante, que le da sentido a su vida.

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“Vuelve” ganó el premio a la ‘Canción Pop Latina del Año’ en los Premios Billboard de la Música Latina de 1999.

La canción tuvo un gran éxito comercial, alcanzando la posición número 1 en ocho países, así como en varias listas latinas de Billboard en los Estados Unidos.