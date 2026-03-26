El cantautor español Álex Ubago regresa a Colombia con su gira por los 25 años de ‘¿Qué pides tú?’

MADRID, SPAIN - OCTOBER 17: Álex Ubago attends "La bala Mágica" Podcast premiere at Callao Cinema on October 17, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Paolo Blocco/WireImage) / Paolo Blocco

El cantautor español Álex Ubago ha anunciado a través de sus redes sociales su regreso a Colombia en el marco de su gira por los 25 años de su disco ‘¿Qué pides tú?.

Ubago visitará varias ciudades del territorio nacional como Bogotá, Pereira, Bucaramanga, Medellín y Pasto.

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¿Qué pides tú? es el álbum debut de estudio de Ubago, lanzado en 2001 en España, en pleno auge de ‘Operación Triunfo’, aunque no participó directamente en el programa.

El disco contiene los sencillos “A gritos de esperanza”; “Sin miedo a nada”, junto a Amaia Montero de La Oreja de Van Gogh, “¿Sabes?” y “¿Qué pides tú?”.

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Es el álbum más vendido de la carrera de Ubago, con más de 1,5 millones de copias.

Ubago es especialmente conocido por su conmovedora voz y sus baladas.