¿Continuarán las lluvias en Colombia? Pronóstico del clima para lunes 30 y martes 31 de marzo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió un comunicado detallando las previsiones meteorológicas para Colombia para la Semana Santa, que irá hasta el 5 de abril de 2026.

De acuerdo con los más recientes reportes de la entidad, la primera temporada de lluvias en el país inició formalmente a mediados de marzo y se extenderá hasta mediados de junio del mismo año, afectando a las regiones Andina, Caribe y algunas zonas del piedemonte de la Orinoquía.

Paralelamente, desde el IDEAM alertaron una posible transición hacia el fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026, lo que llevó a declarar un estado de vigilancia. En contraste, los efectos asociados a El Niño incluyen disminución de lluvias, aumento de temperaturas, incremento de incendios forestales y posibles afectaciones al abastecimiento de agua.

Según el IDEAM, el lunes 30 y martes 31 de marzo, días en los que predominarán condiciones lluviosas en varias regiones del país.

Lunes 30 de marzo

Para este lunes se esperan lluvias significativas en amplios sectores de la región Pacífica La región Andina también experimentará precipitaciones, aunque de manera más dispersa. En la capital, se esperan condiciones de cielo mayormente nublado y predominio de tiempo seco.

La Amazonía, oriente y occidente, así como el oriente y sur de la Orinoquía, también registrarán lluvias. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará el tiempo seco.

Además, la entidad mantiene la probabilidad de crecientes súbitas en ríos de respuesta rápida y sus afluentes. Esta alerta se extiende en las cuencas de Alto y Medio Magdalena, al río Cauca, a las cuencas de los ríos Atrato y San Juan (Chocó) y al piedemonte llanero.

Martes 31 de marzo

El martes se prevé una disminución general en la intensidad de las lluvias en el país. No obstante, las precipitaciones se mantendrán en amplios sectores de las regiones Orinoquia y Caribe. El centro y oriente de la región Andina, así como el oriente de la Amazonía, continuarán con lluvias para este día.

También se espera una reducción de lluvias en la región Pacífica y en zonas del centro y occidente de la Amazonía. Para Bogotá se esperan lluvias principalmente en horas de la tarde y noche, con mayores acumulados previstos el 31 de marzo.

Crecientes súbitas en: aportantes de los ríos Cauca y Magdalena, en las zonas hidrográficas de los ríos Atrato, Darién y San Juan (Chocó), así como en ríos del piedemonte de Meta, Arauca, Caquetá y Putumayo.

El IDEAM reiteró la importancia de que la comunidad esté alerta y siga las recomendaciones de las autoridades: