Senderos habilitados en Bogotá para Semana Santa 2026: fechas y link oficial para inscribirse

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció cambios en el proyecto de los Caminos de los Cerros Orientales para la Semana Santa de 2026.

Para este 2026, la Semana Santa se celebrará del 29 de marzo (Domingo de Ramos) al 5 de abril (Domingo de Resurrección). Los días principales de descanso serán el jueves 2 y viernes 3 de abril.

Durante esta época se suelen realizar actividades de turismo ecológico y reflexión personal. Los fieles suben a cerros como Monserrate, en actos de fe, mientras otros buscan actividad física en un entorno espiritual.

Estos ajustes se extenderán hasta el domingo 5 de abril; buscan garantizar la seguridad y el orden, teniendo en cuenta la disponibilidad de la Policía de Bogotá y otras entidades del Distrito, que atenderán los diversos eventos religiosos que se llevarán a cabo en la capital con motivo de la conmemoración de Semana Santa.

Los Caminos de los Cerros Orientales son una opción popular para los bogotanos y fieles visitantes que desean realizar caminatas ecológicas. Por tal razón, desde la Alcaldía aseguraron que durante este festivo, la programación de senderos habilitados será modificada.

Senderos habilitados del 29 de marzo al 6 de abril

Sábado 28 de marzo

Quebrada La Vieja.

San Francisco – Vicachá.

Domingo 29 de marzo

Santa Ana – La Aguadora.

Guadalupe – Aguanoso.

Lunes 30 de marzo

Ningún camino habilitado. Cierre operativo tradicional

Martes 31 de marzo

Quebrada la Vieja.

Kilómetro 11 – Doce Quebradas.

Miércoles 1 de abril

Quebrada La Vieja.

Recorrido especial Conexión El Granizo.

Jueves 2 y viernes 3 de abril

Todos cerrados a público.

Sábado 4 de abril

Santa Ana – La Aguadora.

Guadalupe Aguanoso.

Domingo 5 de abril

Quebrada La Vieja.

San Francisco - Vicachá.

Lunes 6 de abril

Todos los senderos estarán cerrados al público, marcando otro cierre operativo tradicional.

Link oficial

La operación habitual de los senderos retornará a partir del martes 7 de abril del 2026.

La agenda completa de los senderos disponibles se puede consultar a través de la página web oficial www.acueducto.com.co y el aplicativo “Caminos de los Cerros Orientales”.

Las personas interesadas en realizar una reserva podrán hacerlo en el siguiente enlace: https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/ambiente/senderos

Recomendaciones para los visitantes

El aplicativo para el agendamiento de visitas a los caminos y senderos de los Cerros Orientales habilita los cupos con tres días de antelación a la fecha de interés Una vez que los cupos de cada día se agotan, la posibilidad de agendamiento para esta fecha se cierra. Desde la EAAB recomiendan a los interesados consultar con suficiente tiempo cada opción y, en caso de no poder asistir, cancelar la reserva con anticipación para liberar el cupo.