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“Romper el secreto del voto afecta la libertad de los electores”: directora de la MOE

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La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, calificó como positiva la jornada electoral y aseguró que los comicios se desarrollaron en un ambiente de tranquilidad tanto en Colombia como en el exterior.

Según explicó, los observadores desplegados en 27 países y en diferentes regiones del territorio nacional reportaron una amplia presencia de ciudadanos en las urnas, lo que podría traducirse en un aumento de la participación electoral frente a procesos anteriores.

“Tenemos una excelente jornada electoral. La gente ha salido a votar no solamente en Colombia, también en el exterior”, afirmó.

En medio de la entrevista con Caracol Radio, uno de los pilares fundamentales de la democracia es el secreto del voto y advirtió sobre los riesgos de normalizar conductas que impliquen revelar la decisión electoral de los ciudadanos.

La directora de la MOE señaló que mostrar públicamente el tarjetón o exhibir el voto puede debilitar una de las principales garantías para que los colombianos ejerzan su derecho de manera libre y sin presiones.

“Ese secreto del voto es una de las principales garantías de un voto libre”, sostuvo.

Consultada sobre la polémica generada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras mostrar públicamente por quién votó, Barrios evitó emitir un juicio directo y señaló que cualquier eventual investigación deberá ser definida por las autoridades competentes.

Sin embargo, insistió en que los más altos funcionarios del Estado deben dar ejemplo en la protección del secreto electoral, especialmente en un país donde persisten fenómenos como la compra de votos y las presiones al electorado.

“Romper con esa tradición del voto secreto en Colombia afecta una garantía fundamental del voto libre”, explicó.

Denuncia por compra de votos y propaganda electoral

Barrios confirmó que durante la jornada se reportaron algunos casos relacionados con presunta compra de votos y presencia de propaganda electoral en puestos de votación.

No obstante, también aclaró que se trata de hechos aislados que no han afectado la legitimidad ni la transparencia general del proceso.

También informó sobre algunas alteraciones de orden público registradas en El Tarra y El Paujil, aunque aseguró que ninguna de ellas impidió el funcionamiento de los puestos de votación ni limitó el derecho de los ciudadanos a sufragar.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: