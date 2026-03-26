¿Lloverá? Pronóstico del clima durante Semana Santa 2026 en Colombia por el IDEAM, DIMAR y la UNGRD

¿Lloverá? Pronóstico del clima durante Semana Santa 2026 en Colombia: Del 30 de marzo al 5 de abril. Getty Images

A través de un comunicado conjunto, el IDEAM advirtió, junto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRD, y la Dirección Marítima, DIMAR, sobre el inicio de la temporada de lluvias en Colombia, el cual se produce justo para el inicio de la Semana Santa.

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Según las entidades, el país enfrenta un escenario de alta variabilidad climática con precipitaciones atípicas en los primeros meses, temporada de lluvias de marzo a junio y una posible transición hacia El Niño en el segundo semestre de 2026.​

En el país se están produciendo precipitaciones por encima de promedios históricos, saturación de agua en los suelos y una mayor vulnerabilidad de los territorios, señalan las autoridades.

Este conjunto de circunstancias, como destaca la UNGRD, hace que varias zonas del país se encuentren más propensas a eventos como movimientos en masa, inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales, vendavales, entre otros.

Semana Santa 2026: inicia la temporada de lluvias en Colombia

De acuerdo con el IDEAM, la temporada de lluvias en Colombia comenzó formalmente a mediados de marzo de 2026.

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El pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales indica que la temporada de lluvias se extenderá aproximadamente hasta junio.

De esta manera, se prevé una Semana Santa 2026 pasada por agua, sobre todo en las regiones Andina, Caribe y algunas zonas del piedemonte de la Orinoquía.

¿Seguirán las inundaciones, crecientes y desbordamientos?

Gestión del Riesgo señala también que la influencia de sistemas meteorológicos de corto plazo, como las ondas tropicales, podría intensificar las lluvias en el centro y norte del país, incrementando así la probabilidad de inundaciones, crecientes súbitas, movimientos en masa y tormentas eléctricas.

En cuanto a las zonas marítimas, la DIMAR informó que monitorea continuamente factores como la altura del oleaje, los vientos y las corrientes en el Caribe y el Pacífico colombiano a través de sus Centros de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, para así prevenir emergencias.

¿Cuándo llegará el fenómeno de El Niño a Colombia en 2026?

Asimismo, el IDEAM, la DIMAR y la UNGRD advirtieron sobre la posible evolución hacia un fenómeno El Niño durante el segundo semestre de 2026, según el seguimiento a modelos climáticos internacionales.

Las entidades se encuentran en estado de vigilancia, lo que implica seguimiento permanente, acciones de alistamiento en los territorios y preparación frente a posibles impactos.

Se espera que la llegada de El Niño produzca los siguientes efectos en el país: