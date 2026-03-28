VIDEO | Un vigilante herido y un colado capturado por agresiones a personal de Transmilenio

Bogotá D.C

Una vez más se presentaron disturbios entre agentes de vigilancia de Transmilenio y personas que no pagan su pasaje de transporte público. Esta vez el hecho ocurrió a las afueras de la estación de Transmilenio Calle 22 sobre toda la troncal de la Avenida Caracas.

Varios colados agredieron verbal y físicamente al personal de vigilancia con piedras justamente por impedir que estas personas ingresaran a la estación sin haber pagado el pasaje.

Transmilenio rechazó este hecho e hizo un llamado a la ciudadanía

Desde Transmilenio S.A rechazaron los ataques que sufrió el personal de vigilancia de la estación Calle 22 mientras desarrollaba las labores de apoyo y control.

Los vigilantes al evidenciar que la situación se estaba saliendo de control alertaron a la Policía Metropolitana para atendieran este altercado.

Una vez llegaron las autoridades, “fue capturado y trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI). Además, el vigilante agredido recibió atención médica ”, señalaron desde la entidad.