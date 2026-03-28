VIDEO | Un vigilante herido y un colado capturado por agresiones a personal de Transmilenio
En los primeros tres meses de 2026, se han presentado al menos 77 agresiones hacia personal de vigilancia de Transmilenio.
Bogotá D.C
Una vez más se presentaron disturbios entre agentes de vigilancia de Transmilenio y personas que no pagan su pasaje de transporte público. Esta vez el hecho ocurrió a las afueras de la estación de Transmilenio Calle 22 sobre toda la troncal de la Avenida Caracas.
Varios colados agredieron verbal y físicamente al personal de vigilancia con piedras justamente por impedir que estas personas ingresaran a la estación sin haber pagado el pasaje.
Transmilenio rechazó este hecho e hizo un llamado a la ciudadanía
Desde Transmilenio S.A rechazaron los ataques que sufrió el personal de vigilancia de la estación Calle 22 mientras desarrollaba las labores de apoyo y control.
Los vigilantes al evidenciar que la situación se estaba saliendo de control alertaron a la Policía Metropolitana para atendieran este altercado.
Una vez llegaron las autoridades, “fue capturado y trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI). Además, el vigilante agredido recibió atención médica”, señalaron desde la entidad.
TransMilenio pidió a la ciudadanía comportarse de forma correcta y no agredir al personal operativo que es esencial para que el sistema de transporte público funcione en la ciudad y para los más de cuatro millones de usuarios.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....