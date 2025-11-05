Video: fuerte riña entre guardas de seguridad y pasajeros en una estación de Transmilenio

En los videos que circulan por redes sociales se ve como uno de ellos se enfrenta al personal de vigilancia y hay intercambio de golpes. Al parecer, estos dos usuarios reaccionaron violentamente ante el reclamo del personal de vigilancia sobre la evasión del pago del pasaje.

La situación se salió de control por lo que las autoridades tuvieron que intervenir.

La empresa Transmilenio emitió un comunicado en el que rechazo este hecho y aseguró que las autoridades competentes impusieron las sanciones correspondientes a los usuarios involucrados en el altercado.

“Durante el desarrollo de las labores de apoyo y control, propias del equipo de vigilancia, ocurrió una agresión física hacia los guardas que intervinieron para restablecer el orden”, informó Transmilenio.

Asimismo, señalo que una de las funciones del equipo de vigilancia que hay en cada estación es apoyar la validación del pasaje en Transmilenio, por lo que hace un llamado a la ciudadanía a hacer un uso adecuado del Sistema y adoptar comportamientos que favorezcan una sana convivencia.

