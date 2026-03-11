Atacaron misión médica en urgencia de IPS Virrey Solís en Cartagena: un vigilante fue herido a bala

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud -Dadis- rechazan contundentemente el ataque a la misión médica que tuvo lugar en la madrugada del miércoles, 11 de marzo, en la Urgencia de la IPS Virrey Solís.

A través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Desastres -CRUED, se recibió llamada reportando agresión a la misión médica. Cuenta la información conocida por Caracol Radio, que sobre las 3:40 a.m. presuntamente el familiar de un paciente hizo disparos contra las instalaciones de la institución, hiriendo de gravedad al vigilante en turno, había amenazado a otro vigilante y destruyó la puerta principal y la puerta marcada con el número 106 de esta institución de salud.

Sobre los hechos, el director del Dadis, Rafael Navarro España, manifestó: “rechazamos rotundamente estos ataques que atentan contra el talento humano en salud, la infraestructura y la atención a los pacientes”.

En cuanto al estado de salud del guarda de seguridad, en estos momentos recibe atención médica en la Clínica Madre Bernarda, donde fue ingresado de inmediato y presenta heridas con proyectil de arma de fuego en brazo y espalda. Así mismo, manifestó que los servicios de urgencias de la IPS Virrey Solís están provisionalmente suspendidos.

Navarro España agradeció el apoyo brindado por las autoridades de Policía y CTI, lo cual es muy importante para dar con el responsable.

“La misión médica está para servir a todos los ciudadanos, para salvar vidas y merece todo nuestro respeto y solidaridad”, destacó el distrito.