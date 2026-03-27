TransMilenio estrena flota eléctrica: 68 buses cero emisiones mejorarán la experiencia de viaje
Bogotá se prepara para una transformación significativa en su sistema de transporte público con la llegada de 68 nuevos buses eléctricos a TransMilenio.
TransMilenio estrena flota eléctrica: 68 buses cero emisiones mejorarán la experiencia de viaje
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Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....