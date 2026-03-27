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27 mar 2026 Actualizado 16:51

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TransMilenio estrena flota eléctrica: 68 buses cero emisiones mejorarán la experiencia de viaje

Bogotá se prepara para una transformación significativa en su sistema de transporte público con la llegada de 68 nuevos buses eléctricos a TransMilenio.

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Juliana De Los Ríos

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Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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