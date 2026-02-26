Entra en operación el vagón 1 de la estación temporal de Transmilenio Avenida 39

Bogotá D.C

A partir de este sábado 28 de febrero entrará en operación el vagón 1 de la estación temporal Av. 39, ubicada sobre la avenida Caracas con calle 37, así como el acceso sur de la misma, para facilitar el acceso al Sistema de Transmilenio y garantizar la movilidad de los usuarios, mientras se adelantan las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Rutas en la Estación Avenida 39

La estación temporal Av. 39 contará con la parada de las rutas 6, 8, A60, F60, B74 y J74 que servirán a los usuarios que se desplazan hacia las troncales Calle 80, Eje Ambiental, Autopista Norte, Caracas Centro y Avenida Américas.

Próximamente se pondrán en operación los vagones 2 y 3, así como el acceso norte de la estación temporal.

Con esta apertura, ya son seis estaciones temporales habilitadas en la troncal Caracas (Calle 57, Calle 22, Jiménez, Marly, Calle 34) y con esta ya son siete para garantizar la movilidad de los usuarios durante la ejecución del proyecto Metro.

Recomendaciones

Los usuarios pueden consultar rutas y horarios en la TransMiApp, recargar su tarjeta Tullave de manera digital o en taquillas, y planear sus viajes con anticipación.

Además, equipos en territorio realizan jornadas informativas sobre las alternativas de movilidad disponibles.