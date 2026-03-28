‘Planetario Nocturno’ HOY 28 de marzo en Bogotá: ¿De qué se trata? Horarios, actividades y más

Este sábado 28 de marzo a partir de las 4:00 de la tarde, tendrá lugar en el Planetario de Bogotá una serie de actividades en donde los habitantes de la capital podrán asistir en familia a este evento; un show en donde se podrá conocer más de cerca todo lo relacionado con las ciencias del espacio mediante charlas interactivas, talleres demostrativos y experiencias inmersivas.

La Alcaldía Mayor de Bogotá llevará a cabo una nueva versión de ‘Planetario Nocturno’ por 13.ª edición consecutiva. Esto desde la remodelación del recinto astronómico en 2013, en donde los capitalinos asisten de forma constante para conocer este show y todas las demás actividades que ofrece el centro de cultura ubicado en el Centro Internacional de Bogotá.

Horarios de ‘Planetario Nocturno’

A partir de las 4:00 de la tarde y hasta las 9:00 de la noche del 28 de marzo, las personas interesadas podrán ingresar al Planetario de Bogotá. Allí se podrá disfrutar y conocer cada una de las actividades que tiene programadas el Planetario junto al Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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Actividades para asistir durante ‘Planetario Nocturno’

Durante esta jornada de eventos, las entidades encargadas de la organización del show en el Planetario de Bogotá dispondrán de múltiples actividades para que los bogotanos disfruten durante el sábado 28 de marzo. Entre las cuales se encuentran:

Show inmersivo científico: Un viaje a la Luna

Esta experiencia permite revivir el alunizaje de las misiones Apolo, explorar la superficie lunar y acercarse a este momento histórico con la música de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.

La experiencia inmersiva tendrá lugar en el domo del Planetario de Bogotá, ubicado en calle 26B #5-93, y se podrá asistir desde las 4:00 de la tarde. La entrada se podrá conseguir a través de Tuboleta.

Charla fulldome: Constelaciones y dibujos en el cielo

Durante el conversatorio se abordarán los objetivos de Artemis II, actual programa de exploración lunar liderado por la NASA y la importancia estratégica del polo sur lunar, así como los desafíos de supervivencia y su relación con futuras misiones a Marte.

Esto se llevará a cabo en el domo del Planetario de Bogotá, ubicado en calle 26B #5-93, y los interesados podrán ingresar desde las 5:00 de la tarde. La entrada se podrá conseguir a través de Tuboleta.

Franja libre: ¿Cuándo viajar a la Luna?

Este espacio propone explorar cómo las fases de la Luna y los movimientos del sistema Tierra-Luna-Sol influyen en la planificación de misiones espaciales.

La actividad conecta la observación astronómica con la exploración actual, destacando la importancia de comprender los ciclos lunares para definir ventanas de lanzamiento y llegada.

Dicho evento tendrá lugar en la sala múltiple del Planetario de Bogotá, ubicado en calle 26B #5-93, y se podrá asistir a las 4:30 y 6:00 de la tarde y 7:30 de la noche. La entrada será gratis hasta completar el aforo.

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Apolo y Artemisa: frente a frente

Taller interactivo que propone comparar las misiones Apolo y Artemisa en tres aspectos: tripulación, vehículos de lanzamiento y módulos de alunizaje.

El público contará con modelos a escala, imágenes y videos, y participará en lecturas compartidas que fomentan la conversación y el análisis.

Tendrá lugar en la astroteca del Planetario de Bogotá, ubicada en calle 26B #5-93. En donde se podrá ingresar a las 4:00, 5:00, 6:00 de la tarde y 7:00 y 8:00 de la noche. La entrada será libre hasta completar el aforo.

Charla interactiva: Naveguemos por el cielo – versión zodiaco

Charla interactiva que propone un recorrido por la bóveda celeste, centrado en las constelaciones del zodiaco como herramientas de orientación y observación. A través de una exploración guiada, el público se acercará a los movimientos aparentes del Sol, la Luna y los planetas.

La actividad también aborda la manera en que distintas culturas han interpretado estas constelaciones, conectando astronomía y mitología desde una perspectiva divulgativa.

Dicha experiencia se hará en el auditorio del Planetario de Bogotá, ubicado en calle 26B #5-93. Se dará ingreso a partir de las 6:00 de la tarde y a las 8:00 de la noche de forma gratuita hasta completar aforo.

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Charla incómoda: ¿El agua alcanza para todos? Ciencia, poder y conflicto en un planeta finito

Esta charla propone una discusión crítica sobre el agua como recurso vital atravesado por decisiones políticas, económicas y territoriales.

Adicionalmente, invita a reflexionar sobre su distribución, uso y gestión, así como sobre las tensiones entre conservación ambiental, crecimiento urbano y actividades productivas.

Esta charla tendrá lugar en el auditorio del Planetario de Bogotá, ubicado en calle 26B #5-93, y se dará ingreso desde las 5:30 de la tarde y 7:30 de la noche de manera libre hasta completar el aforo.

Mesas de juego – Tienda del Planetario

Espacio lúdico e interactivo con juegos como SuperMundos, SuperConstelaciones y SuperCosmos, que permiten explorar el universo y comprender conceptos astronómicos de manera didáctica.

Esta actividad se podrá desarrollar en el hall del primer piso del Planetario de Bogotá, ubicado en calle 26B #5-93, desde las 5:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche, y se podrá ingresar de manera libre hasta completar el aforo.

Observación nocturna

Con el apoyo de telescopios y sistemas de simulación astronómica, se realizará una exploración del cielo nocturno para reconocer estrellas, constelaciones y objetos del espacio profundo.

La exploración tendrá lugar en la terraza del Planetario de Bogotá, ubicado en calle 26B #5-93, desde las 6:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche. La actividad está sujeta a las condiciones climáticas y se podrá ingresar gratis hasta completar el aforo.

Para conocer esta y más actividades que tiene la Alcaldía Mayor de Bogotá, puede consultar la agenda cultural que tiene programada la entidad en bogota.gov.co/que-hacer/cultura.

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