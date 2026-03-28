Más de 2,5 millones de vehículos saldrán de Bogotá por Semana Santa: destinos con mayor demanda / Arturo Rosenow

Durante Semana Santa millones de personas aprovechan para salir de viaje con sus familias, sobre todo teniendo en cuenta que los niños no asisten a clases. Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, para esta temporada se proyecta la salida de 2.567.505 de vehículos de la capital del país.

Sin embargo, no solo es alto el número de viajeros que salen de Bogotá, también hay una cifra importante con respecto a quienes salen, pues se espera el ingreso de 2.509.448 vehículos a la ciudad. Muchos de estos viajeros que ingresan buscan turismo religioso en la capital.

Debido al alto flujo vehicular, se dispondrá de un promedio de 360 personas en vía diariamente, entre Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y Grupo Guía, quienes estarán presentes en los principales corredores de ingreso y salida de Bogotá, y en el corredor de la calle 26.

Además, los controles continuarán en puntos estratégicos de la ciudad para prevenir conductas de riesgo como el exceso de velocidad y conducir en estado de embriaguez, así como operativos para evitar el mal parqueo y recuperar el espacio público.

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Por su parte, la Terminal de Transporte de Bogotá proyecta movilizar a más de 560.000 viajeros desde sus tres sedes durante la temporada, entre el 27 de marzo y el 5 de abril. Se estima que el miércoles 1 de abril será el día de mayor flujo, con la salida de más de 95.000 pasajeros en cerca de 5.000 despachos.

Entre los destinos con mayor demanda desde la Terminal de Transporte de Bogotá durante Semana Santa, se encuentran Girardot, Sogamoso, Cali, Ibagué, Villavicencio, Medellín, Fusagasugá, Bucaramanga, Santa Marta, Cartagena y Neiva.

¿Cuáles son las recomendaciones?

La Secretaría Distrital de Movilidad también brinda una serie de recomendaciones para quienes van a viajar durante la Semana Santa. Entre ellas están: