Fómeque vuelve a encender sus hornos de leña para homenajear la gastronomía

El 11 y 12 de abril será el regreso de dos importantes eventos en Fómeque que destacan la identidad gastronómica de la región.

Cundinamarca

El sábado 11 de abril se llevará a cabo la tercera versión de “Pizza al Parque en hornos de leña”, un evento que reunirá a establecimientos de Fómeque, Choachí y Ubaque, quienes pondrán a prueba su creatividad y talento gastronómico en la preparación de pizzas artesanales. Durante la jornada, se reconocerá la pizza más innovadora, resaltando el potencial gastronómico de los participantes.

Para el domingo 12 de abril se realizará la tercera versión de “Sopas en leña y carnes en hornos de leña”, donde participarán establecimientos de Fómeque, Choachí, Ubaque y Cáqueza. En este evento se llevará a cabo un concurso que premiará el plato más tradicional de la jornada, exaltando las recetas típicas y el uso de técnicas ancestrales de cocción.

En ambos días, los asistentes podrán disfrutar de los tradicionales amasijos del municipio, como el pan de sagú, pan de maíz y maíz pelao, además de una variada muestra de emprendimientos locales que reflejan la riqueza cultural y productiva de Fómeque.

De manera simultánea, el domingo 12 de abril se contará con dos importantes eventos deportivos:

• El 2° Circuito de Escuelas de Ajedrez de Cundinamarca, que espera reunir aproximadamente 450 jugadores de diferentes municipios.

• La carrera Trail Running Fowa, con recorridos de 8K, 18K, 28K y 48K, que partirán desde el casco urbano y recorrerán diversas veredas del municipio, destacando sus paisajes naturales.