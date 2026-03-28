Así quedaron los subsidios para la compra de vivienda 2026 en Barranquilla tras nuevo decreto

La Alcaldía de Barranquilla anunció medidas para facilitar el acceso a la vivienda propia en la ciudad. Mediante la firma del Decreto 0158 de 2026, durante la LXVII Asamblea Regional de Afiliados de CAMACOL, se actualizaron los montos del subsidio distrital Mi Techo Propio.

El alcalde Alejandro Char destacó la importancia de esta iniciativa, señalando que el nuevo decreto “subraya la convicción de que la vivienda es dignidad, es calidad de vida para las familias”.

Según las cifras presentadas por el mandatario local, para este 2026 se proyecta la entrega de 2.500 subsidios destinados a la compra de vivienda nueva VIP y VIS, con una inversión cercana a los $100 mil millones.

Para el alcalde Char, el programa Mi Techo Propio ha demostrado ser un modelo exitoso de articulación entre el sector público y privado. Recordó que la meta inicial del gobierno era alcanzar 10.000 viviendas subsidiadas en el cuatrenio. Con las 3.000 viviendas ya subsidiadas y las 2.500 adicionales, se superarían las 6.000 unidades.

Agregó que se están realizando “todos los esfuerzos presupuestales” para llegar a la cifra de 10.000 viviendas en Barranquilla para el 2027. El 66% de los hogares beneficiarios de Mi Techo Propio tienen ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos, lo que evidencia la focalización en las familias más necesitadas.

Detalles de los nuevos montos para el subsidio Mi Techo Propio

Subsidio concurrente: complementario a subsidios nacionales o cajas de compensación

Para hogares con ingresos de hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), aproximadamente hasta $3.501.810. El subsidio será de $14.961.000.

Para hogares con ingresos entre los 2 y 4 SMMLV, aproximadamente entre $3.501.810 y $7.003.620, el subsidio será de $11.968.800.

Subsidio no concurrente: se otorga únicamente el subsidio distrital

Para vivienda tipo VIP, destinada a hogares con ingresos de hasta 4 SMMLV ($7.003.620), el subsidio ascenderá a $44.883.000.

Para vivienda tipo VIS, para hogares con ingresos de hasta 2 SMMLV ($3.501.810), el subsidio será de $37.402.500.

Para vivienda tipo VIS para hogares con ingresos entre 2 y 4 SMMLV, el subsidio se fijará en $29.922.000.

Subsidio a la cuota de crédito hipotecario o leasing habitacional

De acuerdo con el nuevo decreto, se mantiene un pilar fundamental. Se trata del subsidio a la cuota de crédito hipotecario o leasing habitacional. Este beneficio reduce el valor mensual que deben pagar los beneficiarios:

Vivienda VIP: $375.000 mensuales.

$375.000 mensuales. Vivienda VIS: $600.000 mensuales.

Este último subsidio a la cuota aplica para la modalidad no concurrente, es complementario al subsidio inicial y puede renovarse según el cumplimiento de requisitos y la disponibilidad de recursos. Estará vigente hasta el 2027.

Por último, el alcalde Char destacó que la ciudad está a la altura de Cali en número de viviendas que se construyen VIP, VIS y no VIS, con casi 12.000.