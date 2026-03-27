Camacol por caída de venta de viviendas: el desmonte del gobierno a Mi Casa Ya influye en reducción

En los últimos días el presidente Gustavo Petro ha indicado que el gremio de Camacol está callando ante la caída en la construcción de residencias y apartamentos, generado por el alza de la tasa de interés del Banco de la República. Ante ello, el gremio respondió que las dificultades se deben a varios factores, entre ellos los cambios en Mi Casa Ya y las tasas de los TES.

Lea también: “Camacol se silencia porque es de Cambio Radical”: Petro por cifras de construcción de viviendas

Para hablar de este hecho, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, estuvo en 6AM W, donde aclaró varias dudas con Julio Sánchez Cristo.

¿Las declaraciones del presidente Petro son ciertas?

“Yo creo y lo que he venido diciendo es que al presidente Petro le gusta ver la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en su propio ojo. Realmente en Colombia el Banco de la República no determina el nivel, el costo del crédito en Colombia. El Banco de la República de manera autónoma controla la inflación y para eso define una tasa de intervención, esa tasa llega a tener cierta incidencia sobre el costo del crédito, cada vez que el banco sube 100 puntos la tasa, solamente llega a incidir sobre el crédito hipotecario entre un 30 y un 40%, pero además no es de manera inmediata.

Lo que sí define el precio del crédito en Colombia, no solo al hipotecario, todo en general, es el mercado de deuda pública”, dijo el presidente de Camacol.

Además, aseguró que Colombia en este momento está pagando una de las deudas más caras en todo el mundo.

Le puede interesar: Ventas de vivienda VIS en Bogotá crecen pese a desaceleración del sector vivienda en Colombia

¿Por qué se está generando esta caída en el sector vivienda?

El presidente de Camacol indicó que el gobierno desmontó la política de vivienda, desmontó el programa de Mi Casa Ya y eso se ha visto reflejado en la caída de las ventas de vivienda, sobre todo de interés social, eso en parte se ha visto subsanado un poco gracias a los créditos que ofrecen las diferentes alcaldías.

Afirmó que en los tres años de gobierno del presidente Gustavo Petro, cerca de 100.000 familias han tenido que desistir de la compra de su vivienda, “gente que empezó a pagar la cuota inicial mientras pagaba arriendos, que hoy son más caros, mientras pagaba arriendo, estaba pagando la cuota inicial y el gobierno dice que ya no hay subsidio”.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: