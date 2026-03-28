Seguridad en Semana Santa: 1.200 policías y puestos de control en entradas y salidas de Barranquilla

La Policía, en compañía de la Alcaldía de Barranquilla, dispuso de un amplio dispositivo de uniformados para garantizar la seguridad y la convivencia durante la Semana Santa, específicamente en centros religiosos, sitios turísticos, parques y vías.

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Las autoridades trabajarán en la prevención de la extorsión, el control del contrabando, la vigilancia en terminales de transporte y la lucha contra el hurto en todas sus modalidades.

En total, 1.200 hombres y mujeres estarán desplegados en diferentes planes focalizados, entre ellos el plan iglesias. Asimismo, se brindará cobertura en centros comerciales, playas y puntos turísticos como La Ventana al Mundo, el Gran Malecón del Río, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, Puerto Mocho y demás sectores de alta afluencia.

“De igual forma, se desarrollarán actividades preventivas para evitar el hurto a residencias, mediante patrullas recorredoras las 24 horas del día y la activación de las líneas de la red de apoyo, fortaleciendo el trabajo conjunto con la comunidad. En compañía de la Alcaldía Distrital, la institución también contará con personal de Turismo y de Infancia y Adolescencia en el aeropuerto y la terminal de transportes, así como en piscinas , donde se adelantarán acciones de vigilancia y control orientadas a la verificación del cumplimiento de la normatividad en establecimientos y sitios turísticos”, dijo la Policía por medio de un comunicado.

Seguridad vial

En materia de seguridad vial, dispondrán de tres puestos de control en las entradas y salidas de la ciudad, con el fin de garantizar la movilidad y prevenir siniestros viales.

Asimismo, se implementarán caravanas de seguridad que cubrirán todas las localidades de Barranquilla y su área metropolitana, fortaleciendo la presencia institucional en los diferentes sectores, con el fin de prevenir y anticiparnos ante hechos que afecten el patrimonio y la vida de nuestros ciudadanos.

El general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que “este plan integral busca garantizar una Semana Santa segura, promoviendo la convivencia ciudadana, la prevención del delito y la protección de los entornos turísticos, religiosos y familiares”.