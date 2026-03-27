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Que OTAN deje de financiar derramamiento de sangre: María Zajárova para fin de guerra Rusia-Ucrania

En conversación con 6AM W estuvo la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, quien habló del conflicto armado entre su país y Ucrania luego de varios años del inicio de la guerra.

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“No se trata de una guerra entre Rusia y Ucrania. Nuestros países eran parte de la URSS, éramos un solo pueblo que formaba parte del imperio ruso, vivíamos en paz y Ucrania salió pacíficamente, vivimos como dos países vecinos por muchos años, antes de la situación de que Occidente decidiera cambiar el poder en Ucrania a través de golpes de estado”, aclaró.

Sostuvo que Kiev está sosteniendo una guerra contra Rusia gracias a los recursos, información y material que le brindan tanto Estados Unidos como la OTAN.

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“El régimen de Kiev y Ucrania están librando una guerra usando dinero de países de la OTAN, libran una confrontación usando armas de Occidente, se comportan de forma agresiva con información e inteligencia suministrada por países occidentales”, sostuvo.

Incluso, Zajárova afirmó que Estados Unidos y la OTAN, están librando una guerra contra Rusia a través de Ucrania.

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Por eso, aseguró que para que se acaba el conflicto en Europa “hace falta que los países de la Unión Europea y la OTAN dejen de financiar el derramamiento de la sangre”.

Reconocimiento de Zelenski como jefe del estado ucraniano

Mencionó que Rusia aceptó por años los resultados electorales en Ucrania, reconociendo a diferentes presidentes, incluso cuando Zelenski llegó al poder. No obstante, expresó que el líder ucraniano ya tiene vencidas sus credenciales y debe haber un relevo en el mandato.

“Unos dicen que es ilegítimo, otros consideran que se trató de alguien que usurpó el poder”.

¿Putin llama a oligarcas rusos para pedirles dinero?

Financial Times destaca que el presidente ruso, Vladimir Putin, le está pidiendo dinero a los oligarcas de ese país para financiar la guerra contra Ucrania, una afirmación que “hace reír” a Zajárova.

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“Todos nosotros estamos unidos para luchar contra los enemigos, no solo los oligarcas, sino todos los ciudadanos”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: