Rusia facilita información a Irán para “matar a estadounidenses”, dice jefa de diplomacia de UE

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, acusó este jueves a Rusia de estar facilitando información de inteligencia a Irán para “matar a estadounidenses” en el Oriente Medio.

“Constatamos que Rusia está ayudando a Irán a nivel de inteligencia para atacar a estadounidenses, para matar a estadounidenses, y Rusia facilita igualmente drones a Irán para que (este país) ataque a los países vecinos, así como las bases militares estadounidenses” en la zona, declaró Kallas a la prensa.

“Si Estados Unidos quiere que termine la guerra en Oriente Medio (...), debe presionar también a Rusia, para que no ayude [a Irán] en ese sentido”, estimó el alto representante de política exterior del bloque.