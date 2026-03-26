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26 mar 2026 Actualizado 15:48

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Internacional

Rusia facilita información a Irán para “matar a estadounidenses”, dice jefa de diplomacia de UE

“Si Estados Unidos quiere que termine la guerra en Oriente Medio (...), debe presionar también a Rusia”, afirmó Kaja Kallas

Kaja Kallas. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

Kaja Kallas. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images) / Pier Marco Tacca

Kaja Kallas. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

EFE

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, acusó este jueves a Rusia de estar facilitando información de inteligencia a Irán para “matar a estadounidenses” en el Oriente Medio.

“Constatamos que Rusia está ayudando a Irán a nivel de inteligencia para atacar a estadounidenses, para matar a estadounidenses, y Rusia facilita igualmente drones a Irán para que (este país) ataque a los países vecinos, así como las bases militares estadounidenses” en la zona, declaró Kallas a la prensa.

Si Estados Unidos quiere que termine la guerra en Oriente Medio (...), debe presionar también a Rusia, para que no ayude [a Irán] en ese sentido”, estimó el alto representante de política exterior del bloque.

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