Consejo de Seguridad de ONU se reunirá este viernes a pedido de Rusia para hablar sobre Irán

Rusia solicitó una reunión tras los ataques israeloestadounidenses contra infraestructuras civiles en Irán, aseguró Evgeni Uspenski, portavoz del representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas.

“La Federación de Rusia ha solicitado la celebración de consultas a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad de la ONU debido a los ataques en curso contra infraestructuras civiles en Irán, en particular contra centros educativos y de salud”, añadió, según la agencia rusa.