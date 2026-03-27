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27 mar 2026 Actualizado 12:11

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Internacional

Consejo de Seguridad de ONU se reunirá este viernes a pedido de Rusia para hablar sobre Irán

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá a puerta cerrada el viernes, a petición de Moscú, para tratar la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, según un representante ruso citado por la agencia Tass.

Consejo de Seguridad de la ONU. Vía: Naciones Unidas.

Consejo de Seguridad de la ONU. Vía: Naciones Unidas.

Consejo de Seguridad de la ONU. Vía: Naciones Unidas.

AFP

Rusia solicitó una reunión tras los ataques israeloestadounidenses contra infraestructuras civiles en Irán, aseguró Evgeni Uspenski, portavoz del representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas.

“La Federación de Rusia ha solicitado la celebración de consultas a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad de la ONU debido a los ataques en curso contra infraestructuras civiles en Irán, en particular contra centros educativos y de salud”, añadió, según la agencia rusa.

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