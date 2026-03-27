Mataron a jefes de Irán, secuestraron a Maduro, ¿a quién asesinarán mañana?: María Zajárova

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María Zajárova, periodista, diplomática, política y portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de las acciones militares de Estados Unidos en diferentes partes del mundo como Venezuela e Irán.

Ante el apoyo que Rusia le estaría dando a Irán, con drones e información, Zajárova recordó que fue Estados Unidos e Israel los que iniciaron el ataque contra los iraníes, por lo que cuestionó el actuar de EE.UU. en la resolución de conflictos.

“Occidente tiene un enfoque semejante al de Ucrania: Cuando lograron cambiar el régimen, luego impulsaron el conflicto en la región, entonces existe interferencia constante por parte de Occidente en asuntos de otros estados”, manifestó.

Con las decisiones de Occidente, tanto de EE.UU. como de la OTAN y la Unión Europea, se preguntó ¿qué puede pasar el día de mañana?

“El día de ayer mataron a todos los jefes legítimos de Irán, anteayer secuestraron al presidente de Venezuela, ¿a quién matarán mañana?”, afirmó.

De la misma manera, denunció violaciones constantes del Derecho Internacional, “flagrancias brutales” por parte de Occidente que solo llevan a “conflictos sangrientos”, en donde los que resultan afectados son los civiles, especialmente los niños.

Operación militar de EE.UU. en Venezuela

Señaló que el resultado de esa acción fue la captura y el “secuestro” de Nicolás Maduro: “ese es el comportamiento de Occidente y sus representantes en asuntos internacionales”.

“Rusia no mata, no roba, no secuestra a líderes de países soberanos. Antes de hablar de Rusia, podemos preguntar ¿por qué en Gran Bretaña apoyan las matanzas y el secuestro de soberanos?”, dijo.

¿Cómo están las relaciones de Rusia y Venezuela?

Reiteró que Rusia condena el ataque armado de EE.UU. a Venezuela, la captura de Maduro y su esposa, pero destaca las históricas relaciones entre ambas naciones y esperan seguir construyendo relaciones con ese Estado.

“Estamos convencidos que Venezuela debe tener el derecho para su propio destino, seguiremos trabajando con ellos y esperamos preservar el diálogo político”. comentó.

Escuche la entrevista completa aquí: