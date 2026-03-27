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27 mar 2026 Actualizado 13:46

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No es sancionatorio, es preventivo: MinTrabajo sobre inspecciones por acoso sexual en medios

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, detalló el Plan Nacional de inspección a medios de comunicación en Colombia tras denuncias de acoso laboral y sexual.

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Maria José Castro

El Ministerio de Trabajo, bajo la dirección del ministro Antonio Sanguino, ha puesto en marcha un plan de inspecciones y vigilancia en diversas empresas, incluyendo medios de comunicación a raíz de las recientes denuncias públicas de acoso sexual y laboral.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el ministro Sanguino enfatizó que el propósito de estas acciones no es primordialemnte sancionatorio, sino que busca revisar y ajustar los protocolos internos de las compañías a la luz del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Colombia el año pasado.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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