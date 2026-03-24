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Fiscalía abre investigación por denuncias de acoso laboral en medios de televisión

La Fiscalía General de la Nación anunció una serie de medidas tras las denuncias de acoso sexual en entornos laborales que han circulado en redes sociales y medios de comunicación en los últimos días, a raíz de un comunicado emitido por una cadena de televisión del país.

Además, confirmó la apertura de una investigación por las denuncias conocidas contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual.

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Entre las decisiones, el ente investigador habilitó el correo, con el fin de recibir denuncias, coordinar las investigaciones y garantizar un enfoque de género que proteja a las víctimas, evitando su revictimización.

En paralelo, la Fiscalía informó cambios en el proceso judicial que cursa contra Lina Marcela Castillo Nisperuza, investigada por los delitos de injuria y calumnia.

El caso, que llevaba la Fiscalía Seccional de Bogotá desde 2023, fue reasignado a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Esta decisión busca que el proceso incorpore lineamientos relacionados con denuncias públicas en contextos de violencias basadas en género.

Cabe recordar que el pasado 18 de marzo un juzgado rechazó la solicitud de preclusión presentada por la defensa, decisión que fue apelada. Ahora, por asignación especial, será la Fiscalía ante la Corte la encargada de continuar con el caso.

Comunicado Fiscalía General de la Nación