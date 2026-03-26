MinTrabajo inicia Plan Nacional de Inspecciones a medios de comunicación con intervención en Caraco

MinTrabajo inició diálogos con D1 sobre investigaciones y hallazgos laborales en su contra

El ministerio del Trabajo dio inicio al Plan Nacional de Inspección a medios de comunicación. La primera de estas intervenciones tuvo lugar en las instalaciones de Caracol Televisión, marcando el comienzo de una ruta que también incluirá visitas a RCN, RTVC y otros medios, tanto públicos como privados.

La viceministra Sandra Muñoz manifestó que el objetivo central de este plan, denominado “Inspección para el cambio”, es prevenir el acoso laboral, el acoso sexual y los riesgos laborales, promoviendo entornos de trabajo seguros y dignos.

Según las fuentes, la iniciativa cuenta con un enfoque diferencial y de género, reiterando una política de cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia en el ámbito laboral.

La inspección en Caracol Televisión se desarrolló siguiendo un protocolo estructurado en tres momentos clave:

Revisión documental: Evaluación de protocolos, reglamentos internos de trabajo y las rutas de atención establecidas frente al acoso.

Verificación en terreno: Recorrido por las instalaciones para examinar las condiciones de seguridad y salud, además de entablar un diálogo directo con los trabajadores.

Diálogo confidencial: Apertura de espacios privados con la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, para escuchar las experiencias de los empleados de manera reservada.

Durante la jornada, la viceministra Muñoz enfatizó que la finalidad de estas visitas no es estrictamente sancionatoria: “La finalidad de esta inspección no es emitir sanciones, es hacer que este lugar de trabajo sea mejor. Si acá están fallando, ustedes tendrán que trabajar en adecuarlo y cumplir con las normas”.