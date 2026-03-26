El Presidente de Caracol TV se pronunció ante presuntos casos de acoso sexual ocurridos por Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, presentadores y periodistas del medio de comunicación.

A través de un comunicado oficial, Mallarino informó y pidió disculpas “a quienes han vivido situaciones que no deberían ocurrir en ningún entorno laboral, dentro o fuera de Caracol.”

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“Ninguna persona debería sentirse vulnerable o insegura en su lugar de trabajo.”

De la misma forma, agregó que, en caso de que hayan existido conductas indebidas, deben conocerse y deben tener consecuencias.

“No vamos a justificar, minimizar ni esconder nada. La verdad es la única base posible para preservar la confianza.

Asimismo, señaló que teniendo en cuenta lo sucedido decidieron avanzar en la investigación de manera independiente, colocando el foco en los ajustes que se requieren para afrontar el futuro.

El trabajo lo hará una comisión externa liderada por Catalina Botero Marino, contando con todas las garantías necesarias para asegurar que cada persona pueda ser escuchada con respeto y confidencialidad.

“Nadie está por encima de la dignidad de otra persona. Ningún talento, ningún cargo y ninguna trayectoria justifican comportamientos que vulneren ese principio.”

Enfatizó en el perfil de Catalina Botero, destacando su trayectoria como magistrada auxiliar y conjuez de la Corte Constitucional, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros cargos y reconocimientos.

Por último, envió un mensaje a las personas que no se han sentido en condiciones de denunciar, invitándolas a hacerlo, ya que también cuentan con un espacio seguro para presentar sus casos.