Bancada de mujeres del Pacto Histórico pide la salida del gerente de RTVC por denuncias

En medio de la plenaria de la Cámara de Representantes, la bancada de mujeres del Pacto Histórico solicitó que el gerente de RTVC, Hollman Morris sea apartado de su cargo, en el marco de las denuncias relacionadas con presuntos casos de acoso.

La representante María Fernanda Carrascal fue la encargada de leer el comunicado oficial, acompañada por varias congresistas, en el que fijaron la postura de la colectividad frente a la situación.

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“En RTVC existen denuncias de acoso laboral que deben investigarse con todas las garantías”, señalaron, al tiempo que hicieron una diferenciación entre los distintos tipos de violencias.

Sobre los señalamientos contra Hollman Morris, indicaron que “corresponden a hechos ocurridos en un contexto laboral previo y no pueden trasladarse ni diluirse en la institucionalidad”.

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En ese sentido, destacaron la decisión de la Fiscalía de reasignar el caso con enfoque de género, al considerar que es “un paso importante hacia procesos más justos y sensibles a las violencias históricamente ejercidas contra las mujeres”.

La bancada fue enfática en su petición: “Instamos a que, en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente se retire del cargo”.

Además, subrayaron que “diferenciar las violencias no es un tecnicismo, es una responsabilidad política y ética”, recordando que el acoso sexual y el acoso laboral tienen marcos legales distintos en Colombia.

Finalmente, expresaron su respaldo a las víctimas: “Expresamos nuestra solidaridad con las periodistas y con todas las mujeres que han denunciado situaciones de acoso y violencia”, y advirtieron que estos hechos “no son aislados, sino que responden a estructuras de poder patriarcales que siguen operando con impunidad”.