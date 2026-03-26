“Vamos a sancionar”: MinTrabajo anuncia intervención en medios de comunicación del país por acoso

Bucaramanga

Durante su visita en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, el ministro de trabajo, Antonio Sanguino, anunció que iniciará acciones de inspección, vigilancia y control en distintos medios de comunicación del país, luego de conocerse denuncias relacionadas con presuntos casos de acoso laboral y sexual al interior de estas organizaciones.

El pronunciamiento se da tras un caso que involucra a Caracol Televisión, frente al cual el ministro señaló que, aunque el canal activó sus protocolos internos, esto no lo exime de la intervención estatal. “Tenemos una ruta y unos protocolos de intervención amparados en la reforma laboral y en convenios internacionales”, señaló Sanguino.

Entre estos instrumentos se encuentra el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Colombia, que establece lineamientos para prevenir y sancionar la violencia y el acoso en el mundo laboral.

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Según el Ministerio de Trabajo, las inspecciones buscarán recolectar testimonios, revisar los protocolos internos de las empresas y determinar si existe un patrón reiterado de conductas de acoso o violencia. De encontrarse mérito, se abrirían investigaciones que podrían derivar en sanciones.

El ministro Antonio Sanguino, indicó que estas acciones no se limitarán a un solo medio, ya que han recibido múltiples denuncias sobre hechos “absolutamente reprochables” en distintas organizaciones periodísticas del país.

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El Ministerio también destacó que estos casos deben ser abordados no solo desde el ámbito interno de las empresas, sino también por las autoridades competentes, incluida la Fiscalía, que ya habría anunciado actuaciones frente a estas denuncias.

Antonio Sanguino, insistió en la necesidad de implementar planes de mejoramiento y ajustes en los protocolos empresariales, con el objetivo de garantizar espacios laborales seguros, especialmente para mujeres periodistas y practicantes, quienes, según advirtió, pueden enfrentar situaciones de vulnerabilidad derivadas de relaciones de poder dentro de sus entornos de trabajo.