🔴EN VIVO audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York: claves del proceso y última hora

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan este jueves, 26 de marzo, una audiencia judicial en Nueva York. Los exgobernantes de Venezuela acudirán por segunda ocasión ante la Justicia de Estados Unidos, desde su captura, el pasado 3 de enero, en una operación militar ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El derrocado líder venezolano, acusado por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas, alegó que no tenía recursos propios para pagar su defensa y reclamó que se les impide usar fondos del Estado venezolano porque no lo reconocen como jefe de Estado.

La Corte Federal de Manhattan es el escenario de una nueva jornada de expectativas, donde diversos grupos, tanto a favor como en contra de su liberación, se concentran para esperar el evento judicial.

En 6AM W de Caracol Radio, la periodista Fabiola Galindo dio detalles de la clave del proceso judicial. Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, quienes han estado detenidos en la cárcel de Brooklyn durante casi tres meses, harán su comparecencia ante la Corte. Este día será crucial para observar el impacto que el aislamiento en presión ha tenido en ellos.

Defensa de Maduro alega insolvencia y buscan desestimar cargos

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la estrategia de la defensa de Maduro, que busca desestimar los cargos en su contra alegando insolvencia. El abogado de Maduro, Barry Pollack, argumentó que no se le están pagando por sus honorarios debido al bloqueo estadounidense contra el gobierno venezolano. Sin embargo, los fiscales neoyorquinos sostienen que el gobierno venezolano no debería ser quien pague por la defensa de Maduro y buscan revelar otras cuentas bancarias de la familia de Maduro para desarmar el argumento de su insolvencia.

Otra posibilidad que se barajó fue la asignación de un abogado de oficio, pero la defensa actual de Maduro alega que esto vulnerará su derecho a elegir abogado de su preferencia. En una presentación ante el tribunal, Pollack argumentó que el requisito de esa autorización viola el derecho constitucional de Maduro a tener la representación legal de su escogencia.

Fuera de la Corte, se congrega una manifestación diversa. Por un lado,grupos no venezolanos pedían la liberación de Maduro. Por otro lado, venezolanos migrantes que residen en la ciudad se hicieron presentes. Estos últimos buscan hacerse un lugar dentro de la corte para presenciar el momento en que la justicia estadounidense recaerá sobre Maduro.

Minuto a minuto: audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York