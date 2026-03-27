Frisby España vs Frisby Colombia: ¿terminó el choque legal?, esto dice el auto sobre el litigio

Ambas compañías han chocado versiones sobre si el litigio por el nombre de la marca ya terminó. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía )

Desde mediados de 2025, la compañía colombiana Frisby denunció que su marca estaba siendo utilizada sin permiso en Europa. El argumento central es que Frisby España ha utilizado la misma identidad visual de la marca, aprovechándose de su reputación.

El caso llegó a la justicia española y luego de meses de litigio, se llegó a una nueva decisión que para Frisby España concluye el proceso, mientras que Frisby Colombia reitera que el juicio sigue abierto.

¿Qué dice el auto?

La parte resolutiva del auto indica que el recurso de apelación que emitió Frisby Colombia contra Frisby España “se revoca en su integridad, dejando sin efecto las medidas cautelares adoptadas”.

Este recurso fue interpuesto ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de los de Alicante.

En el auto también “se acuerda la devolución para el apelante de la totalidad del depósito efectuado para recurrir” y destaca que esta decisión “es firme en derecho y no cabe formular recurso alguno frente al mismo”.

Le interesa: Frisby Colombia asegura que el proceso de defensa de la marca en España sigue vigente

Bajo este auto se determina que las medidas cautelares sobre Frisby España terminan, sin embargo, existe un proceso adicional sobre la marca Frisby en España el cual aun no ha terminado, es decir, la batalla legal no ha concluido.

¿Cuál es la decisión que cierra el proceso?

La decisión que definirá y cerrará el pleito legal entre Frisby Colombia y Frisby España está en manos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Frisby Colombia registró su marca ante la Unión Europea en 2005 y desde ese momento nunca abrió un restaurante en esta región, por ello Dupont presentó en 2025 una denuncia contra Frisby Colombia anet la EUIPO por no utilizar la marca y así “dificultar la libre competencia”.

Bajo este panorama, la EUIPO es el organismo que deberá resolver la solicitud de nulidad de la marca y decidirá si Frisby Colombia cumplió o no con la normativa mercantil europea por mantener el registro de su marca sin contar con restaurantes o puntos de venta en Europa.

¿Qué dijo Frisby España?

Charles Dupont, portavoz y representante legal de Frisby España, habló en exclusiva con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, asegurando que la batalla legal con Frisby Colombia concluyó con un resultado favorable para España: por lo que podrán usar la marca en Europa.

Dupont resumió que el proceso es bastante largo pero que el triunfo legal determina que su empresa no puede "hacer una infracción de marca a una marca que no existe. Eso es el principio".

Lea también: Frisby España le ganó batalla legal a Frisby Colombia: “ahora pedimos que nos paguen”

“Frisby Colombia intentó alegar que su marca era una marca notoria en España, basándose en estadísticas de colombianos, pero debe ser en el público en general”, agregó.

¿Cuál fue la respuesta de Frisby Colombia?

Frisby Colombia contradijo la versión que Dupont entregó a Caracol Radio señalando que no es cierto que el proceso haya concluido, pues sólo hubo una revocatoria de las medidas cautelares que habían sido previamente otorgadas a su favor por el Juzgado de lo Mercantil No. 2 de Alicante.

El comunicado de Frisby Colombia indica que “el proceso legal principal no ha culminado” sino que solo se determina la revocatoria de medidas cautelares y que esto "corresponde únicamente a una de las múltiples actuaciones en curso dentro de procesos de naturaleza administrativa y judicial, las cuales aún no han concluido y serán los que determinen el resultado final”.

A esto agregan que “cualquier afirmación sobre un cierre definitivo del proceso o de la pérdida de nuestra marca no corresponde a la realidad”, aseguró el restaurante.