Frisby Colombia asegura que el proceso de defensa de la marca en España sigue vigente

Frisby Colombia respondió a las declaraciones de Charles Dupont, portavoz y representante legal de Frisby España, en Caracol Radio, asegurando que le ganó la batalla legal a Frisby Colombia.

Ante ello, Frisby Colombia contradijo esta versión señalando que no es cierto que el proceso haya concluido, pues sólo hubo una revocatoria de las medidas cautelares que habían sido previamente otorgadas a su favor por el Juzgado de lo Mercantil No. 2 de Alicante.

“El proceso legal principal no ha culminado. La revocatoria de estas medidas cautelares corresponde únicamente a una de las múltiples actuaciones en curso dentro de procesos de naturaleza administrativa y judicial, las cuales aún no han concluido y serán los que determinen el resultado final”.

A ello agregó que “cualquier afirmación sobre un cierre definitivo del proceso o de la pérdida de nuestra marca no corresponde a la realidad”, aseguró el restaurante.

Por tanto, afirmó que “las marcas se mantienen vigentes en España y en la Unión Europea”.

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Finalmente, la empresa señaló que respeta “las decisiones de las autoridades competentes”.

“Ganamos batalla legal”

En entrevista con 6 AM W, Charles Dupont, portavoz y representante legal de Frisby España, aseguró este viernes que le ganó la batalla legal a Frisby Colombia, por lo que podrán usar la marca en Europa.

“Es un proceso bastante largo, pero la idea es que no podemos hacer una infracción de marca a una marca que no existe. Eso es el principio. Y Frisby Colombia intentó alegar que su marca era una marca notoria en España, basándose en estadísticas de colombianos, pero debe ser en el público en general”, dijo.

Incluso, agregó que piden una indemnización de:

Los meses que no hemos podido operar: alrededor de 500.000 euros. 200.000 euros de ganancia por cuatro meses. Que nos pague toda la ganancia desde mayo a diciembre de 2025.

El empresario también anunció que tiene todo listo, las cocinas, las recetas y, aunque falta parte del personal, contó que no tendrán problema para contratar a alrededor de 50 personas. “Hemos recibido suficientes currículums”.