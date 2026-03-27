Después de lo oscuro, sale una felicidad de estar viva: Andrea Echeverri por diagnóstico de cáncer

Andrea Echeverri es una de las cantantes colombianas más queridas, ella es la vocalista de la agrupación Aterciopelados y se ha caracterizado por su rebeldía, sus letras y también esa sensibilidad para hacer arte, cabe destacar que además de hacer música, hace cerámica.

Andrea recibió hace un tiempo un tiempo un diagnóstico devastador para cualquier persona. Sufría cáncer de seno, pero no de cualquier tipo. Era triple negativo, el más severo, metastásico y difícil de tratar de todos.

Triple negativo quiere decir que el cáncer no responde a tratamientos hormonales con estrógeno, progesterona, ni a la proteína HR2, por fortuna fue tempranamente detectado.

La cantante se sometió a un duro tratamiento que incluía mastectomía doble y quince días después, ante un nuevo hallazgo, extracción de su pezón derecho. Ella en medio de este diagnóstico hizo música con lo que estaba ocurriendo y de allí surgió la canción: “La teta pirata”.

En ese sentido, Andrea Echeverri, estuvo en 6AM W de Caracol Radio en la sección El reporte Coronell, donde dio más detalles de su enfermedad y cómo ha sido el proceso de recuperación.

¿Cómo fue el momento en el que se enteró que padecía cáncer de seno triple negativo?

“Fue un momento durísimo, durísimo, miedoso, angustioso, pero afortunadamente estuve rodeada de mi familia, de mis amigos, me tocó un médico súper cheverísimo, con el que me sentí como muy protegida, y todo funcionó bien”, indicó la artista.

Comentó que su esposo fue un gran apoyo para ella en ese momento de saber que el diagnóstico era triple negativo. Recordó que al saber cuál era el resultado tuvo mucho miedo.

Convertir en canción el diagnóstico negativo:

La cantante contó que luego de la operación fue un momento muy fuerte y dramático, pero ya sentía que había una luz al final del túnel, entonces aprovechó para componer.

“De eso se tratan también las canciones para mí como ir contando mi vida, como ir contando lo que me pasa y sobre todo me gustaba esa canción que después de toda la cosa oscura y dramática pues salía como una felicidad de estar viva”, concluyó Andrea Echeverri.

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